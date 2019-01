Se video med tillatelse fra NRK i vinduet øverst. ​​



Etter en knallsterk sisteetappe av Tiril Eckhoff, endte Norge bare 14 sekunder bak Tsjekkia på den siste pallplassen.

​– Det er godt å være på lag med så gode jenter, men kjipt når vi er så nær pallen. Den har vi ikke hatt på en stund. Det er kjipt å være den som ødela, sukker Knotten til TV 2.

– Jeg fikk det tungt i beina på den andre runden. Da gikk det ikke å stå imot svingen, forklarer hun.

TAR SELVKRITIKK: Karoline Knotten var bitter etter stafetten i Oberhof. Foto: NRK

Ingrid Landmark Tandrevold vekslet Knotten ut på en tredjeplass, etter at hun og Thekla Brun-Lie hadde gjort sakene sine bra på de to første etappene.

Avstanden ned til de franske kvinnene på fjerde var 18 sekunder. Knotten hadde mistet forspranget inn til siste liggende skyting. Vingrom IL-løperen trengte tre ekstraskudd.

Så, før siste skyting, gikk hun på trynet.

Knotten var uheldig og fikk bakstykket slått av geværet. Vanligvis ville en byttet til reservebørsen på standplass, men Knotten valgte å skyte med den samme rifle – til tross for at hun manglet stykket som gjør at den hviler bedre på skulderen.

Fullroser Knotten

Hun trengte bare ett ekstraskudd og tapte minimalt med tid. Imponerende, slår TV 2s skiskytingsekspert fast.

– Du ødela ikke i det hele tatt. Det å komme seg unna strafferunde med et ødelagt våpen, er jeg imponert over. Det er det veldig få utøvere som gjør, er Bjørndalens beskjed til Knotten etter løpet.

Tiril Eckhoff sier seg enig med legenden.

– Det Karoline gjør, når hun knekker geværet og skyter fire treff, tror jeg ikke hvem som helst klarer, roser Eckhoff overfor TV 2.

– Hvordan skal dere ta vare på henne i kveld?

– Når hun får tenkt seg litt om, så har vi gjort en av våre bedre stafetter i år. Det går opp og ned i skiskyting. Det hun gjør er faktisk veldig imponerende, svarer hun.

Eckhoff leverte varene

Farten i sporet var ikke like imponerende. Hun tapte halvminuttet til franske Justin Braizas på sisterunden, og sendte Eckhoff ut 56 sekunder bak.

Eckhoff revansjerte siste tids elendige resultater på sisteetappen. Hun skjøt fullt hus på liggende, og klarte seg med ett ekstraskudd på stående under utfordrende forhold. Etter siste skyting lå hun 23 sekunder bak tsjekkiske Eva Puskarcikova. Eckhoff gikk gnistrende, men luken ble for stor til at hun klarte å tette den. I mål var hun 14 sekunder bak pallplassen.

Russland vant foran Tyskland. Tyskerne lå an til hjemmeseier, men Denise Hermann sviktet på siste skyting og måtte gå to strafferunder.

PS: Marte Olsbu Røiseland valgte å stå over stafetten.