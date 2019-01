En må være litt masochistisk for å være målvakt

Etter hvert som skuddrepertoarene ble større, så begynte man også å skyte med mindre og mindre marginer. Et sted man visste at det er vanskelig for målvakt å redde er over skuldrene. Derfor så man oftere og oftere at straffekast gikk rundt ørene på målvaktene, med det resultat at ballen gjerne traff målvakt i ansiktet hvis denne ble stående.

Spillereglene §8.9d Grov usportslig opptreden som skal bestraffes med diskvalifisering når et 7m-kast treffer målvaktens hode, uten at målvakten har beveget hodet i ballens retning.

For noen år siden fikk endelig dommerne en mulighet til å beskytte målvaktene bittelitt. Da ble det innført en regel der dommerne kan gi direkte rødt kort dersom en straffeskytter treffer målvakt i ansiktet hvis målvaktens hode er i samme posisjon som før skuddet ble avfyrt. Altså ikke hvis målvakt gjør et utfall til en side og blir truffet.

Det er denne regelen man nå ønsker å utvide for å gi målvaktene ytterligere beskyttelse. Noen vil ha regelen innført på kantskudd, der målvakt ofte står i ro. Andre vil ha den på alle skudd.

For er det nødvendig å skyte rundt hodet på målvakt?

Jeg ble en periode skuddredd. For mange skudd i ansiktet gjorde at jeg hatet kantskudd. Og da gikk det ofte inn kantskudd en absolutt burde tatt.

For kommer «feil» spiller gjennom fra dårlig vinkel, så er det en ting du kan være helt sikker på: Det kommer til å gjøre vondt.

Kantspesialister er en ting, men titt og ofte rotet en storvokst bakspiller seg ut et sted den aldri skulle være. Og manglende skuddteknikk ble da erstattet med kraft.

Nå har også kantspillerne blitt så sterke, at skuddene deres fort kommer i over 100 km/t. Da må vi begynne å se hvordan vi kan beskytte de som står bakerst.

Det kan være frustrerende å se Katrine Lunde nærmest snu seg på kantskudd. For hun fremstår også som skuddredd på kantskudd. Det ser ikke ut som om hun koser seg når ballen spilles ut i kantsektor.

Men dersom hun hadde visst at skuddene ikke kommer rundt ansiktet, så vet jeg at det hadde vært noe helt annet. Da er jeg rimelig sikker på at hun ville vært mye mer offensiv.

Det er selvsagt kjedelig hvis en spiller får rødt kort etter å ha truffet målvakt i ansiktet ved et uhell. Men heller et par røde kort for mye enn at en målvakt må gi seg på grunn av skudd i hodet.

Det enkleste for dommerne vil være om vi sier alle skudd i ansiktet er rødt kort. Da er hele aspektet med skjønn borte, Men samtidig åpner det for at målvakt kan spekulere i å få motstanderne av banen. Dommerne må vurdere litt.

Men om vi i det minste kan overføre straffekastregelen til åpent spill. Dersom målvakt ikke beveger hodet, så er det rødt kort. Da tror jeg i hvert fall at vi får bort alle kantskudd rundt hodet, og det er der de fleste skuddene i ansiktet kommer.

Det er allerede for mange målvakter som har måttet gi seg på grunn av hodeskader. La det stoppe med det. Og la Espen Christensen slippe å plukke opp flere tenner fra parketten.