Australske Caleb Ewan, som byttet lag til Lotto Soudal i forkant av denne sesongen, vant den 51 kilometer lange etappen med en råsterk avslutning.

Peter Sagan lå på hjulet hans i spurten, men mållinjen kom akkurat tidlig nok til at Ewan klarte å holde unna for den slovakiske superstjernen.

En stor velt like før målgang preget innspurten, som til slutt bare bestod av fire fem ryttere.

I den siste ordentlig knappe svingen gikk deiset en rytter i bakken, og tok med seg flere menn – blant dem Elia Viviani.

– Kanskje er det for varmt, spekulerte Christian Paasche fra kommentatorboksen, og siktet til at det også tidligere på sisterunden hadde vært en velt som involverte flere ryttere.

Ewan fikk god hjelp på oppløpet av sin opptrekker, Roger Kluge.

– Det var et veldig aggressivt ritt, og det gjorde ting litt vanskeligere. Laget mitt gjorde en fantastisk jobb. I et løp som dette, med fire svinger per runde, er det vanskelig å holde sammen. Men vi beholdt roen, jeg holdt meg til Roger og han satte meg i en perfekt posisjon, sier seiersherren, ifølge cyclingnews.com.

Sendeskjema: Tour Down Under