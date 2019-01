Helt siden det skjebnesvangre landsmøtet 2. november, har det rådet usikkerhet rundt Knut Arild Hareides rolle i den nye regjeringen.

KrF, Frp, Venstre og Høyre er nå i sluttfasen av regjeringsforhandlingene, og Kjell Ingolf Ropstad har vært tydelig på at han ønsker Hareide som statsråd.

Hareide selv har et tydelig svar dersom han blir tilbudt rollen som statsråd.

– Må ta konsekvensen

Partilederen ønsket ikke å gå inn i den sittende regjeringen.

Derfor syns han det er unaturlig å bli valgt som statsråd.

– Jeg satte i gang dette, og jeg må være den første til å ta konsekvensen av det valget jeg tok, sier Hareide til TV 2.

En av årsakene til at Hareide dro KrF opp med roten i høst, var fordi han ikke ønsket å sitte i regjering med Frp. Det standpunktet står han fortsatt ved.

– Men når du vet du kan sitte og påvirke, føles det veldig blandet. Det er likevel så mange dyktige personer som kan gå inn i regjering og representere KrF, og det er jeg veldig stolt av.

Hareide har tett kontakt med nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, som deltar i de pågående regjeringsforhandlingene.

– Jeg tapte et valg, og det må jeg respektere. Mitt ønske er likevel at KrF i regjeringsforhandlingene skal lykkes med å komme i mål, sier Hareide.

Ikke enige for enhver pris

Spekulasjonene om at KrF får tre ministerposter kommer etter Venstre fikk tre ministerposter etter valget i 2017.

Det er en populær teori at to av disse postene vil gå til Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, men det finnes fortsatt flere alternativer for den siste posten.

– I slike forhandlinger blir man enige om plattformer først, så begynner man å diskutere statsråder. Men også de andre partiene snakker om statsråd, ikke bare KrF.

Det er viktige saker som står på spill for alle de fire partiene i regjeringsforhandlingene. En av de mest debatterte sakene er paragraf 2c i abortloven, som åpner for senabort når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

– Det er ingen tvil om at alle ønsker en enhet, det gjør KrF også. Men ikke til enhver pris.