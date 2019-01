2. januar la finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), Andrè Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström ut på en topptur til Blåbærfjellet i Tamokdalen.

Gruppa ble sist observert i 14-tiden samme dag. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Kort tid senere konkluderte politiet med at de fire skiløperne var tatt av et snøskred, og at det ikke lenger var håp om å finne de savnede i livet.

Det har vært søkt flere ganger etter turistene, men været har skapt store utfordringer for letemannskapene.

Nytt søk

Søndag formiddag opplyser politiet i Troms at det vil bli iverksatt et nytt søk med bruk av RECCO, som er en skredrefleks som reflekterer radiosignal fra deres skredsøkere.

– Dette gjøres for å få en så nøyaktig posisjonering av de markeringer vi allerede har. Det vil også gjøres skredfarevurdering med bistand av personell fra NGI og forsvaret, opplyser politiet.

Det vil også bli utarbeidet eventuelle planer for håndtering av skredfare og sikring av skredområdet, ifølge politiet.

Det videre arbeidet er planlagt i tre faser: Lokalisering og posisjonering av de savnede, sikring av skredområdet og uthenting av de omkomne. Gravingen skal etter planen gjøres for hånd.

– Dette er den mest risikofylte delen av operasjonen, og vi vil derfor løpende foreta en sikkerhetsmessig vurdering. Mannskaper må settes inn i skredområdet med helikopter, og de må også kunne hentes ut med helikopter, opplyser politiet.

Ber skiløpere melde seg

I tillegg til arbeidet med å hente ut de omkomne, ønsker politiet kontakt med en mann og en kvinne – begge finske – som skal ha vært på tur på Blåbærfjellet samme dag som de fire skiløperne ble tatt av skred.

Basert på politiets opplysninger skal de to være omkring 25–35 år gamle, og begge sto på ski i området. Politiet har bedt dem om å ta kontakt slik at det blir avklart om de har noen observasjoner, eller var i kontakt med turfølget som omkom i skredet.

( NTB / TV 2)