– Jeg blir flau over å være nordmann når jeg hører det

– Det jeg reagerer på er at en trener underveis i et løp sender meldinger ut for å forstyrre kongen av skiskyting, Martin Fourcade. Og bruker sin private kunnskap om sin gamle kollega, for så å ødelegge for at han skal vinne et løp. Det syns jeg ikke er pent. Jeg er flau over å være nordmann når jeg hører det der, raser TV 2s ekspert.

Sven Fischer enig i kritikken

Han får støtte av den tidligere skiskytterstjernen Sven Fishcer.

– Jeg syns ikke det er bra. Det er viktig at idrettsutøvere handler, tenker taktikk, snakker med hverandre under løpet, før og etterpå, men hvis treneren påvirker så mye, er det ikke rett, sier tyskeren til TV 2.

– Syns du det er unfair?

– Ja, det virker sånn. Det blir for mye taktikk fra utsiden. Det er viktig at trenerne går i løypa, sekunderer om man er fem sekunder bak, om hvordan vinden er på standplass, om det er bedre på skive 30 enn på skive 16. Det er greit. Men å påvirke andre idrettsutøvere direkte er ikke bra, mener Fischer.

Når TV 2 konfronterer landslagstrener Mazet med meningene til Bjørndalen og Fischer, blir franskmannen overrasket.

– Seriøst? Da er jeg overrasket, for slik er konkurransen. Så lenge du ikke er utenfor regelverket, så er det akseptabelt synes jeg, sier landslagstreneren.