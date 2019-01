Fotballryktene: – Real Madrid raider Premier League

Diego Simeone har vært ekstremt suksessfull i Atlético Madrid.

Ved sesongslutt kan han få et jobbtilbud i England. Sunday Mirror hevder at Manchester United har argentineren på listen over kandidater til å erstatte Ole Gunnar Solskjær til sommeren.

Simeones kontrakt går ut etter neste sesong ...

Skulle det ikke bli Simeone, kan det bli Englands landslagssjef, Gareth Southgate. Det hevder Telegraph.

Real Madrid har slitt foran mål etter at Cristiano Ronaldo forlot dem. Da er det kanskje ikke så rart at den spanske giganten har fått øynene opp for en notorisk målscorer, Harry Kane. Tottenham gjør imidlertid sitt for å skremme bort «Los Blancos»: London-klubben har satt en prislapp på svimlende 3,4 milliarder kroner på den engelske stjernespissen, skal en tro The Sun.

Real Madrid har tenkt til å raide Premier League i sommer. Ifølge The Sun kommer den spanske hovedstadsklubben også til å by på Harry Kanes lagkamerat, Christian Eriksen. Og, de kommer til å by på Chelsea-stjerne Eden Hazard. Begge har halvannet år igjen av kontrakten.

Tottenham byr på sin side opp til dans med PSG – dersom de skulle miste Christian Eriksen. Da er de villige til å matche den franske storklubbens bud på Ajax-supertalent Frenkie de Jong, hevder Express.

Philippe Coutinho har ikke fått det helt til i Barcelona. Han kobles med en overgang til Manchester United, men skal ifølge Mundo Deportivo ha bestemt seg for å bli værende i Catalonia.

Chelsea er på desperat spissjakt, men har fått et skudd for baugen. Calciomercato hevder at Juventus har avslått et bud på Gonzalo Higuaín, der Álvaro Morata er en del av avtalen.