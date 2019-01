En rekke nåværende og tidligere kilder i Det hvite hus forteller til avisen at Trump har gjort sitt ytterste for å hindre at noen får innblikk i hva som har vært tema under samtalene med Russlands president.

Trump har blant annet krevd å få overlevert notatene til tolkene under møtene og han har også pålagt dem å aldri diskutere med andre amerikanske tjenestemenn hva som ble sagt.

Ifølge The Washington Post foreligger det derfor ingen referater fra de fem møtene Trump har hatt med Putin de siste to årene, heller ikke hemmeligstemplede referater.

Amerikansk etterretning har konkludert med at Russland forsøkte å påvirke valgutfallet i Trumps favør i 2016, noe spesialetterforsker Robert Mueller nå forsøker å komme til bunns i.

(©NTB)