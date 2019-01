Det er gått fire dager siden offentligheten fikk vite at Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhamar siden 31. oktober.

Etterforskningen har nå vart i ti og en halv uke. Over 500 tips er kommet inn. Likevel er saken fremdeles et stort mysterium for politiet.

– Det er en krevende fase. Vi står uten mange konkrete spor, sier etterforskningsleder Tommy Brøske.

Gjengmedlemmer i nærområdet

Søndag går politiet ut for å snakke med flere naboer i letingen etter noe håndfast å jobbe videre med.



Etterforskningen går i mange ulike retninger. Én del har vært å kontakte personer i nærområdet med tilknytning til kriminelle miljø, som for eksempel medlemmer av gjenger i Oslo som er bosatt i Lørenskog-området.

– Dette er en stor og bred etterforskning med mange ulike etterforskningsskritt i seg. Det å jobbe opp mot ulike elementer - blant annet kriminelle i nærområdet - er ett av en rekke temaer i denne etterforskningen, sier Brøske.

Uendret hovedteori

Politiet jobber videre etter sin hovedteori om at Hagen er bortført. Men etterforskningen de siste dagene har ikke gitt klare svar på hvem som har bortført Anne-Elisabeth Hagen.

– Saken står i all vesentlighet i samme stilling som de forrige dagene, sier Brøske.

– I mange saker vet politiet mye mer enn det som kommer ut til offentligheten. Er dette et motsatt tilfelle, der dere står omtrent på bar bakke?

– Vi har vært helt tydelige og ærlige på at dette er en svært vanskelig sak for politiet å etterforske. Og vi er helt avhengige av informasjon for å komme videre, slik vi ser det nå.

– Men etterforskning er et stort puslespill. Det er vanskelig å si hvor langt man er kommet fra en dag til en annen. VI jobber med en lang rekke etterforskningsskritt. Det er store ressurser som jobber med saken, så i et sånt perspektiv går saken fremover, sier Brøske.