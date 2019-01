Flere medier, deriblant den spanske avisen El Mundo, har den siste tiden skrevet at PSG-stjernen Neymar ønsker å vende tilbake til Spania.

Avisen hevdet fredag at brasilianeren skal ha ringt Barcelona hele fem ganger og nærmest tryglet om å returnere til klubben.

Samtidig skrev den spanske avisen at Neymars pappa Neymar Santos Sr hadde hatt kontakt med både Barcelona-president Josep Maria Bartomeu og flere i klubbledelsen, og gitt uttrykk for at han angret bittert på overgangen til PSG, skriver Aftonbladet.

– Fake news!

Disse avisskriveriene har gjort Neymar mildt sagt oppført og forbannet.

Neymar, som stod over PSGs 3-0-seier mot Amiens som endte med 3-0-seier, benyttet anledningen til å kommentere ryktene om en mulig Barcelona-retur på følgende måte, ifølge brasilianske Globo Esporte:

– Det er oppdiktede samtaler, «fake news». Løgnene gjør meg forbannet. Det gjør meg sint når falske venner kommer frem og snakker, uten at de har en anelse om hva de snakker om.

Neymars far har også gått offentlig ut og dementert påstandene om Barcelona-kontakt på sin offisielle Instagram-konto.

Han har publisert et innlegg med en avisartikkel med ryktene, og skrevet «fake news» med røde bokstaver over det.

PSG slo tilbake etter pinlig ligacuptap

Uten Neymar på banen vant Paris Saint-Germain lørdag 3-0 borte mot Amiens i Ligue 1 og slo tilbake etter ligacuptapet onsdag. Nå leder PSG den franske serien med 13 poeng.

PSG har vunnet de seks siste utgavene av den franske ligacupen, men onsdag ble det bråstopp i årets turnering med 1-2 hjemme for bunnlaget Guingamp.

Lørdag var det tid for å slå tilbake, men et PSG uten Neymar på banen slet med å skape sjanser i første omgang mot Amiens. Det tok nesten én time for de franske mestrene å få hull på byllen.

Etter 57 minutter fikk PSG straffe etter at Angel Di Marias skudd traff armen til Alexis Blin fra kort hold. Straffen satte Édinson Cavani sikkert i mål, hans 14. scoring for sesongen.

Da Khaled Adeno fikk sitt annet gule kort etter 66 minutter ble Amiens redusert til 10 mann. Det utnyttet PSG ved å score to mål på under ti minutter. Først doblet Kylian Mbappé ledelsen etter 70 minutter, deretter fastsatte Marquinhos resultatet til 3-0 ni minutter senere.

Dermed er PSG ubeseiret etter 18 serierunder og har opparbeidet seg en solid ledelse i Ligue 1. Med 50 poeng skiller det 13 poeng ned til Lille på plassen bak. Det franske hovedstadslaget har i tillegg to kamper mindre spilt.

Amiens på sin side sliter i andre enden av tabellen. Laget er på 17.-plass, kun to poeng over nedrykkstreken, men har to kamper mer spilt enn lagene bak på tabellen.