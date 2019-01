Norwegian belastet kunde 73.000 kroner som følge av teknisk feil

Kunde ble trukket for mye for flyreiser på grunn av tekniske problemer hos Norwegian. Foto: Johan Nilsson

Tekniske problemer på nettsidene til Norwegian førte til at kunder ble trukket for mye for flyreiser. En kunde ble belastet 73.000 kroner.