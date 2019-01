Martial avslører hvordan Solskjær jobber med angriperne

Carrington, (Manchester):

Det virker å være en myte at Anthony Martial ikke smiler. Flere har undret seg over at han ikke viser mer glede når han scorer.

Men det er i alle fall ikke noe i veien med smilemusklene når han setter seg ned for et intervju med TV 2 på treningsfeltet til Manchester United. 23-åringen er blid som ei lerke. Det er kanskje ikke så rart når man ser på hvordan laget hans har løftet seg under Ole Gunnar Solskjær.

– Det er helt supert for meg å jobbe med en manager som var angriper selv da han spilte, akkurat som meg. Han kommer med gode råd, spesielt innspill til posisjonering foran mål og selve avslutningen. Der har han hjulpet meg mye, forteller Martial.

– Det beste rådet jeg har fått fra ham til nå er at jeg må spille på styrkene mine. Ikke legge press på meg selv. Han sier at jeg må uttrykke meg selv på banen. Det er veldig fint å kunne få slike råd av Solskjær.

En perfekt balanse

Martial er del av et Manchester United-lag som har scoret 15 mål på fem kamper siden managerbyttet i desember. Nylig var laget i Dubai for en liten treningstur, og det virket som om spillerne hadde det som plommen i egget ifølge deres egne sosiale medier. Marcus Rashford la blant annet ut et bilde på Instagram med teksten «Seconds left... Becks whipped in a perfect corner. Teddy flicked it on. The rest is history», refererende til Solskjærs velkjente matchvinnerscoring mot Bayern München i Champions League-finalen 1999 som sikret United "The Treble" den sesongen.

Når vi spør om Martial kan utdype litt hva Solskjær fortalte dem i Dubai, gliser angrepsspilleren lurt:

– Han snakket om mye forskjellig da vi satt der. Han fortalte oss om triks han plukket opp som spiller, og hvor heldig vi er som er en del av Manchester United.

– Triks, sier du? Har han fremdeles avslutter-egenskapene inne?

– Hehe, nei. Jeg vil kanskje ikke si det. Men vi vet jo alle at han var fantastisk god da han spilte selv. Så vi lytter når han forteller oss noe.

– Han kan være ganske streng

Selve navnet til Ole Gunnar Solskjær, er det litt vanskeligere å ta til seg og uttale for spillerne, forståelig nok. Derfor kaller de han bare «Coach». Og rollen som manager behersker nordmannen utmerket ifølge Martial. For selv om det tilsynelatende er mye smil og god atmosfære i United om dagen, kan Solskjær også være streng.