Senket Newcastle med skikkelige perler: – Silkemykt og utsøkt!

Chelsea – Newcastle 2-1:

En perle fra Pedro og en glitrende scoring av Willian sørget for at Chelsea slo Newcastle 2-1 i kveldskampen i Premier League lørdag.

​Se de vakre fulltrefferne øverst!

– Pedros mottak var silkemykt og avslutningen iskald, og Willians fulltreffer aldeles utsøkt. Willian ble matchvinner med sin vakre scoring. Det var definitivt to flotte scoringer vi fikk se i dag, mente TV 2-kommentator Espen Ween.

– Newcastle viste at de var med, men det var en klart fortjent seier til Chelsea. Det ble en veldig fin dag for Chelsea etter at Arsenal tapte. De vinner nok ikke ligaen i år, men de er favoritter til å ta en topp fire-plass nå, oppsummerte TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Chelsea har etter seieren 47 poeng. Det er kun ett poeng opp til Tottenham på tredjeplass og tre poeng opp til Manchester City på andre. Tottenham møter Manchester United søndag, mens City tar i mot Wolves mandag.

Avstanden ned til Arsenal på femteplass er seks poeng.

Målscorerne var selvsagt fornøyd med de flotte fulltrefferne.

– Det er alltid tøffe kamper i Premier League, men vi er veldig glade for å vinne. Det føltes godt å score. David sentret balen perfekt til meg. Det var et veldig fint mål, sa Pedro til PLTV etter kampen.

– Det var et flott mål av meg. Jeg fikk rommet jeg ønsket og plasserte ballen akkurat der jeg ønsket. Fremtiden min er i Chelsea, jeg vet ikke hva du snakker om. Jeg leser ikke aviser, oppsummerte Willian, som den siste tiden er blitt koblet til Barcelona.

– Silkemykt og iskaldt

Chelsea fikk en pangstart på kampen da Pedro på lekkert vis sendte blåtrøyene i ledelsen etter ni minutter.

Spanjolen mottok ballen i feltet fra David Luiz, dempet lekkert, og lobbet lekkert over Newcastles keeper.

Fulltrefferen var en skikkelig perle.

– Det var et silkemykt mottak og en iskald avslutning fra Pedro. Og den kom etter et smykke av en langpasning fra David Luiz, skrøt kommentator Espen Ween etter scoringen.

– Samarbeidet mellom Luiz og Pedro var helt utsøkt. Det er bare å nyte. Vi kan se det igjen og igjen, sa Erik Thorstvedt om scoringen.