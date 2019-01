Norge - Saudi-Arabia 40-21 (20-10)

Norge feide Saudi-Arabia av banen og ut av hallen i Herning med 40-21 lørdag kveld.

Norges landslagssjef Christian Berge rullerte som varslet mye på laget før det kommer langt tøffere motstand i VM.

Ungguttene Magnus Abelvik Rød (21) og Alexander Blonz (18) tok vare på sjansen og herjet tidvis med Saudi-Arabia. De noterte seg for henholdsvis ni og seks scoringer.

– Selv om Saudi-Arabia ikke er verdens beste lag, men de viser Christian Berge at de vil være med i turneringen. Det er positivt, sier TV 2s ekspert Bent Svele.

De var blide unggutter etter kampen.

– Det var veldig gøy. Det å få spille nesten 60 minutter og vise litt av det jeg er god for, er deilig, sier Abelvik Rød til TV 2.

– Det var gøy å få litt mer spilletid enn i går. Jeg prøvde å gripe muligheten med begge hender, og det gikk bra, sier Blonz til TV 2.

Abelvik Rød var med som VM-debutant for to år siden.

– Det har vært en veldig tøff reise. Å flytte ned alene til Flensburg – jeg har aldri bodd alene – og få minimalt med spilletid til å bygge meg opp og få mer og mer tillit, komme tilbake på landslaget og være med og bidra. Det har vært en tøff reise, men det var godt å se at det løsnet litt her.

Mer rutinerte Espen Lie Hansen var i støtet etter pause og scoret åtte mål.

– Jeg synes det var profesjonelt gjennomført. Vi skulle løpe og kontre. Magnus Rød i kontra var sterk og Espen Lie kom mer og mer. Vi fikk trent på det vi skulle, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

De norske håndballgutta lekte seg fra første kast i Herning og da det var spilt 16 minutter hadde Norge bare tre sluppet inn tre mål.

Alexander Blonz fikk sin VM-debut mot Tunisia fredag. Mot Saudi-Arabia kom de første målene for 18-åringen. Blonz bommet på det første skuddet, men så kom det fem fulltreffere før lagene tok pause på norsk 20-10-ledelse.

– Jeg synes vi har vært sånn vi håpet vi skulle være. Vi byttet ut tre spillere i startoppstillingen og vi sto til meget. Vi beholdt midtforsvaret med Bjarte Myrhol og O'Sullivan, som sto godt og ga gode arbeidsbetingelser for Espen Christensen. Så vi ødela kampen for Saudi-Arabia med ene eneste gang. Det gjorde at vi kunne ta ut kantene og la noen andre prøve seg, oppsummerer TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Andreomgang ble til tider en transportetappe for Norge, men Christian Berges menn la på ytterligere 20 mål. Det ble til slutt en 40-21-seier.

Norge fikk også hvilt både Sander Sagosen og Gøran Johannessen.

Norge står med full pott etter kampene mot Tunisia og Saudi-Arabia.