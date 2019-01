Johannessens klubb, Flensburg-Handewitt, var av den oppfatning at siddisen ikke skulle spille, og at dette var klarert gjennom en avtale med Det norske håndballforbundet.

Det skriver den tyske storklubben på sine nettsider.

– Meget irritert og skuffet

De hevder at Christian Berge kom frem til en avtale med klubbens legeteam etter deres hjemmekamp mot GWD Minden, og at det norske landslaget sendte ham på banen uten å forhøre seg med dem.

– Den siste undersøkelsen viste at Gøran gradvis kunne begynne å trene igjen. At han allerede har spilt i en halvtime, er en stor overraskelse for meg. Jeg er meget irritert og skuffet, sier Flensburg-trener Maik Machulla, ifølge klubbens nettsider.

– Spillerens helse må være førsteprioritet. Etter min oppfatning er ikke denne tidlige belastningen bra for rehabiliteringen hans. Jeg ønsker Gøran og våre spillere alt det beste, og at de skal komme tilbake til klubben uten skader, sier Machulla.

Også klubbens sportsdirektør, Dierk Schäschke, uttaler seg om saken. Han mener at «kommunikasjonen må fungere bedre i fremtiden».

24-åringen var ute i mer enn en måned med en tommelskade i forkant av mesterskapet. Han ble klarert for spill like før mesterskapets start. Før VM anslo Johannessen at han kom til å rekke «andre eller tredje kamp».

Tilbakeviser påstanden

Overfor VG tilbakeviser Norges landslagslege, Thomas Torgalsen, den tyske storklubbens påstand.

– Gøran er hundre prosent frisk og helt klar. Vi har også hatt tett dialog med det medisinske teamet til Flensburg. Både fysioterapauten og jeg, sier Torgalsen til VG.

Ifølge dansk TV 2, som også omtaler saken, var Johannesen på banen i 36 minutter og 46 sekunder. Han ble belønnet med en 7-er på TV 2s spillerbørs, der håndballekspert Bent Svele skrev:

«Første kampen på en god stund og ivrig når han kommer inn. Leverer direkte med gode gjennombrudd – vil bare bli bedre med mer spilletid.»