Iskalde Salah sørget for at Liverpool økte ledelsen på toppen av tabellen

Brighton – Liverpool 0-1:

Liverpool gjorde jobben og vant 1-0 i den tøffe bortekampen mot Brighton i Premier League lørdag kveld.

Toppscorer Mohamed Salah ble matchvinner med sin scoring fra straffemerket etter 50 minutter.

​Se scoringen øverst!

Det var Salahs 14. Premier League-scoring for sesongen, og han topper dermed toppscorerlisten sammen med Harry Kane og Pierre-Emerick Aubameyang, som også har 14 fulltreffere hittil.

Seieren sørget for at Liverpool har sju poengs forsprang på tabelltoppen med en kamp mer spilt enn tabelltoer Manchester City.

– Det var ikke vakkert, men det er slike trepoengere som kan være med og avgjøre når en mester skal kåres i mai. Presset er tilbake på Manchester City, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Denne seieren styrker meg i troen på at dette blir Liverpool år og at de tar tittelen. Vi tenker at presset er på City nå. Liverpools oppgjør mot Brighton var en vanskelig kamp, men de var aldri truet, mente TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i Premier Leauge-studio.

Tittelutfordrer Manchester City møter Wolverhampton på Etihad mandag kveld.

– Stillestående og sjansefattig

Liverpool styrte det meste på American Express Community Stadium, men Brighton lå tett og kompakt og hindret ligalederen til å komme til de største sjansene.

Liverpool måtte dermed gå til pause uten scoringer og med noe skuffende 0-0 på måltavlen.

– Dette Brighton-laget skulle vise seg å være like vanskelig å bryte gjennom mot som Liverpool fryktet, konkluderte TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter de første 45 minuttene.

– Det ble tett og jevnt. Brighton var veldig profesjonelle i det de gjorde. Det ble stillestående, sjansefattig og ganske så kjedelig, og uten en avslutning på mål, oppsummerte TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller i Premier League-studio i pausen.

Salah straffet Brighton

Bare tre minutter ut i andreomgang fikk Liverpool straffe etter at Pascal Gross felte Mohamed Salah innenfor 16-meteren.

Liverpools egyptiske stjerne tok straffesparket selv, og scoret igjen for Liverpool. Det var Salahs 14. Premier League-mål.