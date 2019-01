– Kan være et svar på hvem som står bak

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) har vært borte siden 31. oktober i fjor. Torsdag gikk politiet ut med overvåkningsvideoer fra området rundt arbeidsplassen til 68-åringens ektemann, Tom Hagen.

Videoene viser to personer som går og en person som sykler, og politiet offentliggjorde videoene i håp om å komme i kontakt med alle tre.

Se overvåkningsvideoene i toppen av saken.

Ikke meldt seg

To dager etter at politiet gikk ut med overvåkningsvideoene, er det bare én av dem som har har meldt seg.

– Syklisten meldte seg til politiet fredag ettermiddag, via tipstelefonen. Mannen ble avhørt fredag kveld, og er sjekket ut av saken. Vi har ingen ytterligere kommentarer om hvem vedkommende er, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Politiet vet fortsatt ikke hvem de to andre personene er.

John Christian Grøttum er tidligere etterforsker i Kripos. Foto: TV 2/Harald Jacobsen

Det er ikke et godt tegn, ifølge tidligere Kripos-etterforsker, John Christian Grøttum.

– Det må tolkes som et dårlig signal. Jo lengre tid det går hvor ingen klarer å identifisere dem eller uten at de melder seg, så er det ikke noen god utvikling, sier han til TV 2 lørdag.

– Men det kan også være et svar på hvem som står bak, det må vi være klar over, legger han til.

Grunn til mistanke

Forsvinningen har fått stor oppmerksomhet i både norske og utenlandske medier. Lørdag har politiet fått inn over 500 tips som sjekkes ut i forbindelse med forsvinningen.

At de to personene man ser gående på overvåkningsvideoene allikevel ikke har meldt seg, kan ifølge Grøttum bety at de ikke ønsker å bli identifisert.

– Det kan være et signal om at de har noe å skjule, at de ikke vil bli identifisert eller gjenkjent. Jo lengre tid det går hvor de ikke melder seg, jo sterkere signal er det om at de kan ha noe å svare for, sier han.​

– Betyr det at de har noe med denne forsvinningen å gjøre?

– Ikke nødvendigvis, men det er et signal om at de kanskje har noe å svare for, sier han.

– Påfallende

Overvåkningsvideoene viser først en person som går bortover Hornerudveien. Plutselig snur personen og går tilbake i retningen han kom fra.

– Det er faktisk litt påfallende, sier den tidligere Kripos-etterforskeren og forklarer:

– Det kan oppfattes som om han er ute for å observere.