Politiet meldte rundt klokken 13.30 lørdag om en trafikkulykke på E6 i nordgående felt ved Rygge i Østfold.

Det viste seg at politiet selv var involvert i ulykken.

Da politiet i Øst var på vei til et annet oppdrag, ble de utsatt for en påkjørsel bakfra, som førte til en kollisjon med en tredje bil.

– Politibilen var på vei til et oppdrag og skulle snu via en havarilomme, da en annen bil kjørte inn i politiet bakfra, snurret rundt og traff en tredje bil, sier operasjonsleder Trond Lorentzen.

Det var én person i hver av de to personbilene, og begge ble sendt i ambulanse til sykehuset i Østfold med ukjent skadeomfang.

– De to personene ble sendt til sykehus, men de skal trolig ikke være alvorlig skadet. De to politibetjentene dro til legevakt for sjekk, da de hadde litt nakkesmerter etter påkjørselen, sier Lorentzen.

Veien ble stengt i begge kjøreretninger i flere timer som følge av ulykken, men er nå åpnet igjen.

Flere biler forsøkte å snu på E6 og kjørte i motsatt kjøreretning som følge av stengingen, opplyste politiet på Twitter.

Det er foreløpig uvisst om føreren som kjørte inn i politibilen får noen konsekvenser, men politiet oppretter sak.