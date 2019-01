De to venninne ble funnet brutalt drept i Atlasfjellene i Marokko, 17 desember.

Den norske og danske kvinnen hadde overnattet alene i et telt i det avsidesliggende fjellområdet da de ble funnet drept.

Bisatt

Louisa Vesterager Jespersen ble bisatt lørdag klokken 13 i Fonnesbæk Kirke i Ikast.

Det var et stort oppmøte i bisettelsen. Blant annet holdt borgermesteren i Ikast-Brande, Ib Boye Lauritsen, tale.

Det var også ventet at statsminister Lars Løkke Rasmussen skulle delta.

Tirsdag ble dødsannonsen publisert av Louisas mor og søsken.

– Jeg lengter etter å se deg. Jeg lengter etter å høre din stemme. Døden tok deg fra meg, og det er bare et tomrom tilbake. Hvil i fred vår søte engel. Du vil alltid være i våre hjerter, skrev de pårørende i annonsen.

BISETTES: Louisa Vesterager Jespersen er bisatt lørdag 12. januar. Foto: Bo Amstrup/ritzau Scanpix

Åpen kirke for Maren

Alle er invitert når Maren Ueland (28) skal bisettes fra Time kirke på Bryne senere i januar.

– Familien ønsker å gi alle muligheten til å ta del i sorgen, sier familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen.

Bistandsadvokaten opplyser at bisettelsen vil finne sted 21. januar, og vil skje i åpen kirke.

– Alt er på plass, og familien er forberedt på et enormt oppmøte. De er svært takknemlige for all den omsorgen, omtanken og kjærligheten de har mottatt både fra Marokko, Norge og lokalsamfunnet, sier Falck Paulsen.

​