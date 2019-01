Maiken Caspersen Falla var det eneste norske håpet i semifinalen i verdenscup-sprinten i Dresden lørdag, men 28-åringen røk ut med sin femteplass i et sterkt felt.

Falla jakter fortsatt på sin første pallplassering i verdenscupen siden hun vant i Drammen på slutten av forrige sesong. Siden den gang har det norske VM-håpet gått seks sprintrenn i verdenscupen.

– Vi må tilbake til 2011 for å finne sist hun hadde en lengre resultatrekke uten pallen, sa NRK-kommentator Jann Post.

Falla var offensiv og gikk i front på starten av semifinalen, men ble forbigått på slutten.

– Det ble litt for dårlig, det ser de fleste. Jeg synes det er bedre å ryke ut, være offensiv, ligge foran og prøve enn å ligge bak hele veien. Jeg lærer stadig vekk. Jeg skulle gjerne hatt litt bredere albuer, så jeg kunne presset dem rundt siste svingen. Det er der det går, sier Falla til NRK.

Falla er regjerende verdensmester på sprint fra Lahti i 2017.

– Det positive var at kroppen svarte bedre enn før. Jeg hadde litt å gå ned. Det var ikke den tunge følelsen i beina som de siste helgene. Det kan bli gøy utover, men jeg er klar for at det skal løsne nå, sier hun til NRK.

Stina Nilsson fra Sverige var ikke overraskende suveren i semifinale-heatet til Falla. Hun fulgte opp med seier i finalen. Svenskene fylte hele pallen, for Maja Dahlqvist og Jonna Sundling fulgte på de to neste plassene.

Amalie Håkonsen Ous, Kathrine Harsem og Anne Kjersti Kalvå røk ut i prologen. Mari Eide og Ane Appelkvist Stenseth forsvant ut i kvartfinalen.