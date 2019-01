– I dag er det under pari. Vi hadde tro på at Marte skulle havne på pallen, men dessverre gjorde hun det vanskelig for seg selv, sier TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen.

Marte Olsbu Røiseland, som har vært i kjempeslag tidligere i vinter, startet jaktstarten på fjerdeplass.

Hun bommet én gang på første skyting, men gikk likevel ut på tredjeplass etter strafferunden.

Den var hun langt unna etter andre visitt på standplass.

Olsbu Røiseland bommet tre ganger, og skjøt seg i praksis ut av kampen om en pallplass bak suverene Lisa Vittozzi. Frolendingen bommet igjen på første stående, før hun ryddet opp med fullt hus på siste skyting.

Det holdt til en tolvteplass.

– Det er sånt som ofte skjer i Oberhof. Det skifter fort, men de beste klarer det nesten alltid, mener Bjørndalen.

– Jeg angrer på det nå

Olsbu Røiseland var syk i julen. I tillegg har hun slitt med sår hals de siste dagene. Hun forsikrer om at formen var bra i dag.

– Det var tøft i dag. Jeg gjorde det ikke lett for meg selv siden jeg bommet så mye. Det ble ekstra tungt med alle de strafferundene, sier Olsbu Røiseland til TV 2.

– Hvordan var skyteforholdene?

– Det var litt utfordrende. Vinden blåste litt alle veier. Det var litt vanskelig å vite på liggende hvor den tok hen, og hvor mye man skulle stille. Jeg hadde nok litt mer fokus på det enn bare å konsentrere meg om å skyte. Jeg angrer litt på det nå, svarer 28-åringen.

– Det kommer til å løsne

Ingrid Landmark Tandrevold hang derimot med i pallkampen etter å ha gått seg opp fra 14. plass. Etter andre skyting var hun bare seks sekunder bak Lisa Theresa Hauer på tredje. Bærumsjenten bommet imidlertid fire ganger fordelt på de to stående settene, og måtte ta til takke med en 15. plass.

22-åringen er fornøyd med at hun klarte å melde seg på i kampen om de tre øverste plassene, til tross for at hun ikke følte seg på sitt beste.

– Jeg synes jeg er der oppe hyppigere og hyppigere. Det nærmer seg, varsler Tandrevold overfor TV 2.

– Når bunnivået er såpass bra, har jeg mye å gå på. Jeg har lagt ned kjempemye bra trening. Det kommer til å løsne, fortsetter hun.

Eckhoff langt bak

Tiril Eckhoff klarte ikke å forbedre 33. plassen hun gikk ut fra. Hun endte på 34. plass med totalt sju strafferunder, over tre minutter bak vinner.

En norsk kvinne som hadde en god dag i de tyske skogene, var Ingrid Knotten. Hun gikk opp fra 50.- til 28. plass.

Italienske Lisa Vittozi fulgte opp gårsdagens sprintseier og vant tolv sekunder foran Anastasija Kuzmina. Anais Chevalier tok den siste pallplassen.