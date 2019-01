På tirsdag viste ulvemotstandere sin misnøye med at det ikke felles flere ulv i Norge. I dag tok ulve- og rovdyrforkjemperne til motmæle, og arrangerte demonstrasjon flere steder i landet.

Gerd Ragnhild Jentoftsen har reiste fra Moss sammen med datteren sin for å vise ulven støtte.

– Jeg er imot utrydningpolitikken som blir bedrevet, og mener vi må ha en bevaringsverdig ulveflokk. For at vi skal kunne ha et økosystem i balanse må alle dyrene i næringskjeden være på plass. 70 ulv i norsk natur er alt for lite, sier Jentoftsen.

Hun jobber som lærer og veileder til daglig og engasjerer seg veldig i rovdyrdebatten.

– Vi håper at vi kan få mer balansert debatt. I stedet for at frykt skal være motivasjonen håper jeg at flere kan gjøre seg opp sin egen mening om ulvedebatten basert på kunnskap, sier hun.

Demonstrerer for naturmangfold

– Vi mobiliserer til folkemarkering for ulvene og oppfordrer alle som bryr seg om vernet av ville dyr til å stille opp på denne viktige markeringen. Dette handler ikke kun om ulvene, men også om hvordan alle ville dyrs rettigheter til stadig tilsidesettes for næringsinteresser, sier Siri Martinsen, leder av organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter.

Organisasjonen arrangerte lørdagens demonstrasjon.

Bakgrunnen for markeringen er at regjeringen før jul vedtok å felle 29 ulv, derav tre ulv innenfor ulvesonen.

– Politikken blir stadig mer natur- og dyrefiendlig. Når man skyter kritisk truet ulv inne i ulvesonen, og påstår at det er av offentlig interesse, da må vi vise at flertallet i Norge faktisk er for ulv, sier Martinssen.

Totalt meldte over 11 000 at de var interessert i arrangementet.

I tillegg til demonstrasjon i Oslo, ble det også arrangert lignende markeringer i Fredrikstad, Elverum, Trondheim, Bergen og Kristiansand.

Mener ulven er svarmalt

Sissel-Karin Lende Andersen ankom Oslo lørdag formiddag. Hun reiste fra Våle i Vestfold sammen med en venn for å vise sin støtte.

– Utrydningspolitikken Norge driver med i forhold til hvor få ulv vi faktisk har her til lands, finner jeg meg ikke i, sier Lende Andersen.



Hun er rovdyrfadder i WWF og jobber også i Dyrebeskyttelsen.

– Vi som er for ulv andre rovdyr blir ikke hørt. Både media eller politikerne tilegner ulven skumle og negative karakteristikker samtidig som sauenæringen blir favorisert. Selv har jeg bodd i Hedemark og levd tett på både ulv og gaupe, helt uten problemer, sier hun.

Nå håper hun at politikerne vil begynne å lytte til de som er for et rovdyrmangfold i Norge.

Foran Stortinget holdt fagfolk, sentrale politikere, folk fra ulvesonen og organisasjoner som WWF, Naturvernforbundet og Greenpeace appell.