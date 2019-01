Kl. 13.00: Se 2. omgangen fra Adelboden på TV 2 eller Sumo!

Kristoffersen kjørte spesielt gnistrende det første minuttet. Han trøblet med luft under skiene i et parti av den beintøffe løypa, men kom seg kontrollert til mål.

Rælingen-kjøreren varsler overfor TV 2 at han kommer til å gi bånn gass i andre omgang, men irriterer seg over langsvingen over hengkanten i beryktede Adelboden.

– De har gjort en utrolig bra jobb med snøen, men akkurat inngangen til langsvingen var litt løs. Jeg ble dratt langt ned. Der går det mye tid, dessverre, sier Kristoffersen til TV 2.

– Jeg taper til alle der nede. Bortsett fra det var det bra, fortsetter han.

Romerikingen har ikke vunnet et verdenscuprenn siden han triumferte i slalåmrennet i Kitzbühel 21. januar i fjor. I storslalåm har Kristoffersen én seier i verdenscupen. Den kom i franske Méribel 21. mars 2015.

Lørdag håper han å ende ventetiden. Han jakter samtidig sin 50. pallplass i verdenscupsammenheng. Torsdag ble han tilkjent 3.-plassen i storslalåmrennet i Beaver Creek fra 2. desember. Det skjedde etter at Stefan Luitz ble fratatt seieren for å ha brukt oksygen mellom omgangene.

Alexis Pinturault fra Frankrike er nummer tre etter første omgang. Han ligger 18 hundredels sekund bak ledertiden.

Kristoffersen er ikke eneste av de norske som kjørte solid i Sveits lørdag. Leif-Kristian Nestvold-Haugen er foreløpig nummer sju og 69/100 sekund bak sin landsmann.

Rasmus Windingstad kjørte ut. Også Fabian Wilkens Solheim, Lucas Bråthen, Bjørnar Neteland og Atle Lie McGrath er på startstreken i lørdagens renn.

