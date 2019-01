Saken oppdateres!

Søndag fra kl. 10.00: Se slalåm i Adelboden på TV 2 eller Sumo!

Romerikingen hadde tolv hundredeler å gå på til sin østerrikske overmann. Hirscher kjørte en fenomenal andreomgang, og var over sekundet foran daværende leder, Thomas Fanara, i mål.

Der Hirscher kjørte strålende i midtpartiet, gjorde Kristoffersen en liten feil. I det partiet tapte han seks tideler.

I mål var han sju tideler bak, men endte likevel på andreplass.

– Han gjør et tappert forsøk, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Forbauset Kristoffersen

Når TV 2 viser Kristoffersen resultaltlisten etter målgang, er han nærmest forbauset.

– Han kjører fort i andre omgang, da! Hirscher har beste omgangstid med startnummer 29. Det er grumt, det, sier Kristoffersen til TV 2.

– Hvor god er han i storslalåm?

– Bedre enn folk her hjemme tror, i hvert fall. Det er han. Men det er ikke umulig å slå ham. Jeg «krampet» sånn inn i det siste henget. Jeg trodde at jeg skulle klappe sammen hele veien. Det er vondt å stå her akkurat nå, svarer han.

Etter rennet sa Leif Kristian Nestvold-Haugen at Hirscher hater å ligge bak Kristoffersen. Romerikingen har det på samme måte.

– Jeg kjenner at jeg hater å ligge bak ham òg, sier Kristoffersen, med trykk på hater.

– Men det er kanskje derfor han har 66 verdenscupseirer og jeg har 16 ... men, jeg har 50 pallplasser og tangerer Kjetil Jansrud. Det er deilig og noe å ta med seg, selv om jeg taper mye tid i bånn i andre omgang, fortsetter Rælingen-utøveren.

Forrige gang Kristoffersen vant et verdenscuprenn, var slalåmrennet i Kitzbühel 21. januar i fjor. Forrige storslalåmseier var i mars 2015. 24-åringen har to pallplasser i disiplinen denne sesongen.

TV 2s alpintekspert konstaterer at Hirscher er en vanskelig mann å slå.

– Når han bestemmer seg, er det nesten umenneskelig. Han er innbitt, sier Hans Petter Buraas.

Nestvold-Haugen på ellevte

Nestvold-Haugen ble nest beste nordmann med ellevteplass. Han slår fast at lagkameraten tapte tid til Hirscher i det midterste henget.

– Derfra og ned kjører Hirscher mye tøffere, men han tar mye risiko. Han hater å ligge bak Henrik. Det er ikke første gangen de to kniver. Du så på Hirscher at det betydde litt for ham at han tok det, han kjørte helt ekstremt rått, sier Nestvold-Haugen til TV 2.

– Der har han vært det siste året. Hvert fall i storslalåm, 31-åringen opp.

