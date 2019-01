Se Solskjærs pressekonferanse i vinduet øverst!

Ole Gunnar Solskjær har vunnet sine fem første kamper med en margin på to mål eller mer.

Det er han den første manageren i Englands fotballhistorie til å klare, ifølge The Times' statistikkguru Bill Edgar.

Ingen andre managere, midlertidige inkludert, har klart mer enn tre på rappen med tilsvarende margin.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen påpeker at kampprogrammet – Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle og Reading – har lagt forholdene til rette for den historisk gode starten.

– Jeg tviler på at noen manager har hatt så enkle kamper på sine fem første. De har vært klar favoritt i alle, og kjempestor favoritt i tre av dem, slår Mathisen fast.

– At de vinner disse kampene, er sånn sett å forvente. Men at de har gjort de på en veldig overbevisende måte, har de jo. En kan godt snakke om at det bare skulle mangle at han får mer ut av slike spillere og mot enkle lag, men det skal gjøres. Ingen kan ta fra Solskjær det han har gjort med tanke på spilleglede og resultater, fortsetter den tidligere Start-profilen.

– Viser at spillerne ikke er datamaskiner

Kristiansunderen er blitt bredt hyllet av fotballfolk på balløyen etter han tok over for José Mourinho.

Blant dem er The Guardian-spaltist Jonathan Wilson. Han mener at den spillegleden en nå ser hos United-spillerne, ikke har vært der siden Sir Alex Fergusons dager.

Bør spillerne bli så påvirket av hvem som leder dem, spør Wilson i spalten. Ja, konkluderer han med, under overskriften «Solskjærs metode viser at spillerne ikke er datamaskiner, men mennesker».

En spillers psyke avhenger av flere faktorer som er utenfor deres kontroll, mener han.

«En del av en managers jobb er å være en av de faktorene – å forme eller guide spillernes respons, enten du får ham til å føle seg glad, sint eller som at han har noe å bevise», skriver The Guardian-spaltisten.

Varsler konservativ fotball

Søndag ettermiddag venter Tottenham på Wembley. Det blir den første ordentlige testen for Solskjær, slår Mathisen fast.

– Jeg blir veldig overrasket om han vinner med to over Tottenham. Da er det bare for dem der borte til å få signert en kontrakt på flere år med ham, sier Mathisen.

Selv varsler kristiansunderen at han kan komme til å vike fra noen av prinsippene som har forvandlet United til å bli et av ligaens mest attraktive lag.

– Når du spiller mot et bra lag, må du forsvare deg bra. Vi kommer ikke til å være naive og «go gung-ho». Men, som du sier, Manchester United skal angripe. Vi må dra dit og angripe kampen, siteres 45-åringen av Manchester Evening News.

