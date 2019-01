Se ​verdenscupen i storslalåm fra Adelboden på TV 2 og Sumo lørdag fra klokken 10.

Denne helgen tar verdens beste teknikk-alpinister fatt på sesongens første klassiker: Adelboden.

Fredag morgen kom det norske laget til den vesle alpebyen for å delta på den oppsatte hengtreningen. Henrik Kristoffersen valgte å lade opp i østerrikske Reiteralm,

Da fikk han selskap av sin tøffeste konkurrent.

– Fattern måkte snø

– Du har trent med Marcel Hirscher noen dager. Hvordan var det?

– Det var fint. Det viktigste var å trene på gode forhold, sier Kristoffersen til TV 2.

– Så det var riktigere for deg å være i Reiteralm å trene med Hirscher, enn å være med på hengtrening sammen med laget?

– Ja, det var det. Jeg får mer ut av det. Jeg vet at det ikke kommer til å være like forhold på hengtreningen som på selve rennet, så da var det bedre for meg å trene hjemme. Også var det et bra samarbeid. Fattern og folka til Hirscher måkte snø for oss.

Marcel Hirscher skryter også av oppladningen.

– Det er nyttig å trene med de aller beste i verden, men vi deler ikke hemmeligheter, sier østerrikeren lurt til TV 2.

– Merkelig

TV 2s alpintekspert, Hans Petter Buraas, synes prioriteringen til Kristoffersen er merkelig.

– Jeg forstår at den hengtreningen dagen før er ganske verdiløs, fordi forholdene er helt forskjellige fra selve renndagen. Men han er tross alt en del av det norske laget, påpeker Buraas.

Så legger han til:

– Men hvis den eneste måten å slå Hirscher på, er å trene sammen med ham, så må han bare gjøre det.

​