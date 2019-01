Klokken 08.04 meldte Troms politidistrikt på Twitter om en trafikkulykke ved Bergneset i Balsfjord kommune.

To biler var involvert i ulykken, og ambulansepersonell var først på stedet. I den ene bilen var det to personer, som mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Når ambulansen kommer frem, så er disse to lite samarbeidsvillige. Etter hvert blir de utagerende og aggressive. De går til angrep og slår personell fra ambulansen, sier operasjonsleder Kåre Munkholm i Troms politidistrikt.

Tok kontroll

Ambulansepersonalet fikk raskt kontroll på situasjonen.

– Ambulansepersonellet gjør en fabelaktig jobb og får kontroll på de to involverte. De stripses til politiet ankommer stedet, sier operasjonslederen.

De to involverte er fraktet til legevakten. Politiet vil jobbe med å sikre spor og ta nødvendige prøver.

Foreløpig har ikke helsepersonellet meldt fra om at de er skadd.

Svært alvorlig

– Dette er en særdeles sjelden hendelse og forholdet vil helt klart bli anmeldt. Selv om det ikke er meldt om skader, er ikke alvorligheten mindre av den grunn, sier operasjonslederen.

Så langt kan ikke politiet si noe om hvordan traikkulykken skal ha skjedd, annet enn at de mistenker at føreren av den ene bilen kjørte i ruspåvirket tilstand.

Da ulykken først ble meldt sa politiet at det kun skulle være mindre materielle skader. Ut over det har ikke politiet noe mer informasjon om den andre bilen som involvert.