Fotballryktene: – Denne spilleren kan gjøre en Pogba-overgang mulig

Paul Pogba har vært i gnistrende slag under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

Da er det kanskje ikke så rart at Juventus ønsker å hente den franske midtbanestjernen tilbake til Italia.

Manchester United skal være villig til å vurdere et eventuelt bud på ett premiss: Dersom den brasilianske vingen Douglas Costa blir en del av avtalen. Det hevder italienske Tuttosport.

Skulle Pogba bli værende i Manchester, spiller han neppe under Mauricio Pochettino. Ifølge The Sun er ikke Tottenham villig til å slippe manageren sin, selv ikke om de skulle få et bud på en halv milliard kroner.

Chelsea skal være nær å sluttføre en dobbelavtale. The Telegraph melder at de er enige med Cagliari-midtbanespiller Nicolo Barella, samt Zenit-midtbanespiller Leandro Paredes.

Samtidig ligger London-klubben an til å miste supertalentet Callum Hudson-Odoi. The Times skriver at Chelsea prøver å forhandle frem en tilbakekjøpsklausul i avtalen med Bayern München, noe den tyske storklubben ikke skal være interessert i.

Liverpool pønsker på et spisskjøp, og får overkommelig konkurranse i form av Fulham. Ifølge Estadio Deportivo er Red Bull Salzburg-spiss Moanes Dabour aktuell for begge klubber.

Leeds stormer mot Premier League. Den gamle storheten har planer om å hente fra selveste Real Madrid. Reservekeeperen Kiko Casilla er fryktelig nær en overgang, skal en tro Yorkshire Evening Post.

Barcelona er på spillerjakt, og har peilet Chelsea ut som offer. Katalanerne vurderer å komme tilbake med et økt bud på Willian etter at det første ble avslått, melder London Evening Standard. I tillegg er den spanske giganten interessert i å hente Álvaro Morata på lån, skal en tro spanske Sport.