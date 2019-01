De store steinstatuene på Påskeøya har lenge forundret forskere verden over.

Nesten 1000 statuer er reist på den isolerte, chilenske øya i Stillehavet. Visse er opptil 13 meter høye, og de tyngste veier over 70 tonn.

Nærmeste bebodde øy heter Pitcairnøya, som ligger 2075 kilometer lenger vest.

Et av de vanskeligste spørsmålene å besvare, har vært hvorfor statuene ble reist akkurat der de ble reist.

Nå mener forskere at de har funnet svaret, skriver CNN.

Tilgang på ferskvann

I 2001 begynte den amerikanske antropologen Carl Lipo å forske på Rapa Nui-folket, som en gang eksisterte på Påskeøya.

Nå har han sammen med forskere fra seks ulike institusjoner i USA gjort studier av et spesifikt område på øya, hvor det står 93 statuer.

Forskerne begynte å undersøke naturressursene som fantes i nærheten av statuene, og fant ut at tilgangen til ferskvann sannsynligvis hadde sammenheng med hvor statuene ble plassert.

Deretter startet forskerne arbeidet med å kartlegge hvordan øya, som ikke har bekker eller elver, har tilgang på ferskvann. I studiet konkluderer de med at det har eksistert brakkvannskilder langs kysten akkurat der hvor statuene står.

Den samme forbindelsen fant de når de undersøkte statuene som står lenger inn på øya. De har for eksempel blitt reist i nærheten av grotter med tilgang på ferskvann.

– Å bygge statuene var ikke en uforklarlig handling, (...) men sentralt for folkets overlevelse, sier Lipo til CNN.

Vil fortsette

Forskergruppen gir seg ikke med det gjennombruddet. Nå ønsker de å finne svar på hvorfor så store og forseggjorte statuer ble konstruert. Hvis funksjonen kun var å merke eller markere eierskap over ferskvannskildene, mener Lipo at en enklere konstruksjon ville blitt laget.

Forskeren har tidligere uttalt at han har løst andre mysterier på øya.

Tidligere vitenskapelige undersøkelser har tydet på at det må ha krevd hele 1500 menn for å klare å flytte statuene. Terry Hunt og Carl Lipo har imidlertid påvist at det er mulig med kun 18 personer.