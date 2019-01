Jayme Closs (13) ble torsdag funnet i live etter 88 dager.

Tenåringen forsvant etter at begge foreldrene ble funnet drept i familiens hus. Siden det har det pågått en massiv leteaksjon.

13-åringen har aldri vært mistenkt for dobbeltdrapet, og fredag opplyste amerikansk politi at en 21-åring er pågrepet og siktet for de to drapene. Han er også siktet for bortføringen av Jayme.

– Lang vei

Jaymes tante, Jennifer Smith, har nå delt et bilde på sosiale medier av 13-åringen og hunden Molly.

Jaymes tanter har sørget for mye publisitet i savnet-saken, og til lokale medier sier to av dem at de nå jobber for å få 13-åringen til å føle seg trygg igjen.

– Jeg stod heldigvis ved en benk da jeg fikk beskjeden. Jeg gikk rett bort til benken og gråt, før jeg klemte politimannen. Han bar det største smilet, sier en av tantene, Kelly Engelhardt, til WQOW.

Familiemedlemmene sier det sannsynligvis kommer til å ta lang tid før Jayme er seg selv igjen, og før hun føler seg trygg. De forteller at familien kommer til å være tålmodige, mens 13-åringen begynner på sin lange vei mot et normalt liv.

– Bevisst mål

Jayme var ikke et tilfeldig offer for de brutale handlingene som fant sted i oktober 2018. I en pressekonferanse fredag fortalte politiet at den pågrepne 21-åringen planla både dobbeltdrapet og kidnappingen lenge.

– Den mistenkte hadde spesifikke intensjoner om å kidnappe Jayme og gjorde svært mye i forberedelsene til å ta henne, sa sheriffen i Barron, Chris Fitzgerald, i en pressekonferanse fredag, og legger senere til:

– Jayme var målet.​

Den pågrepne er identifisert som den 21 år gamle Thomas Patterson, og politiet vet enda ikke relasjonen mellom Patterson og Jayme.

Ifølge lokalt politi hadde de ingen kontakt på sosiale medier.

Klarte å rømme

13-åringen ble funnet da hun kontaktet en kvinne som var ute og luftet hunden sin, for å be om hjelp.

– Vi fikk en telefon til 911 fra en dame som gikk tur med hunden sin klokken 16.30 i går. Hun sa hun hadde funnet Jayme Closs. Hun tok henne til en nabo, hvor hun ble tatt vare på til politiet kom, sa politiet fredag.

Jayme hadde klart å rømme fra et hus hvor hun hadde blitt holdt fanget. Det er uklart akkurat hvordan hun klarte å rømme, men sheriffen opplyser at kidnapperen ikke var i huset da hun kom seg unna.​

​Det var Jayme selv som gjorde det mulig å finne gjerningsmannen. Hun klarte å beskrive kjøretøyet hans, og han ble pågrepet kort tid etter

Snakker med politiet

Politiet har uttalt at 13-åringen har det bra etter forholdene, og at hun snakker med politiet.

– Hun har det veldig bra. Hun kommuniserer med teamet vårt, sa sheriffen i Barron, Chris Fitzgerald, til Full Circle på fredag.

Tenåringen ble fredag skrevet ut av sykehus, og bor hos tanten sin i Barron i Wisconsin.

– Det er Jayme som er helten i denne saken. Hun sa etter hvert at «nok er nok», og vi kunne ikke vært stoltere av henne, sier sheriffen.