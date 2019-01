Lot kone og sønn bli igjen i Syden og dro til VM

Harald Reinkind hadde akkurat landet på Gran Canaria da telefonen fra Christian Berge ringte.

Da fikk han vite at Kent Robin Tønnesen var blitt skadet og han måtte slutte seg til VM-troppen.

Frue og sønn ble igjen i Syden alene, mens Reinkind dro hjem for å finne håndballskoene.

Reinkind får ta turen gjennom den pulserende gågaten i Herning sentrum og se om han finner en fin bursdagsgave til Lise Marie, siden hun nå må ta bursdagsfeiringen alene på Gran Canaria.

Men allerede i åpningskampen mot Tunisia viste landslagssjef Christian Berge at Reinkind ikke er hentet til Danmark for å være stallfyll.

Jeg ble veldig overrasket da Berge vraket Reinkind da han tok ut den opprinnelige troppen.

Han har vært i strålende form etter at han forlot Rhein-Neckar Löwen til fordel for THW Kiel, hvor han har fått veldig mye tillit i høst og vinter.

Men jo mer jeg har tenkt på det, jo mer tror jeg at jeg har forstått hvordan Berge tenkte da han gjorde uttaket sitt.

I fjor tok han med Kent Robin Tønnesen, Eivind Tangen og Magnus Abelvik Rød i tillegg til Reinkind. Da spilte Tønnesen over halve tiden, og det ble lite spilletid på de øvrige tre.

Spilletid i EM: Kent Robin Tønnesen: 203 min

Eivind Tangen: 84 min

Harald Reinkind: 76 min

Magnus Abelvik Rød: 27 min

​

Samtidig slet Magnus Jøndal med uttellingen på venstrevingen, og Berge sto uten en backup i troppen.

Tønnesen, Tangen, Rød og Reinkind ville vært i startoppstilingen hos de fleste andre lag i VM, men Berge innså nok at det var en luksus han ikke hadde råd til å ha alle fire i troppen.

At det var Reinkind som ble vraket skjønte jeg lite av da uttaket kom. Men etter å ha gått noen runder med meg selv, så har jeg altså en mistanke om hvorfor. Og samtidig tror jeg bergenseren nå vil få en sentral rolle i VM.

Ser du på de fire høyre bakspillerne, så kan en si at Tangen og Rød har den råeste spisskompetansen, men også flere svakheter. Tønnesen og Reinkind er de mest komplette. Uten klare svakheter.

Jeg tipper Berge ville ha med skuddet til Tangen og høyden til Rød, og derfor sto det mellom Tønnesen og Reinkind om den tredje plassen. Og da var nok valget enkelt. Tønnesen har vært et soleklart førstevalg de siste årene.

Men det gjør også at jeg tror Reinkind fort kan ende opp som den av høyrebackene som spiller mest i dette VM.

Den tidligere Gneist- og Fyllingen-spilleren er nok den av de tre som er best på å spille opp høyrekanten og i samspill med linjespiller. De to innspillene han hadde til Bjarte Myrhol mot Tunisia var det klasse over.