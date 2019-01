Norge sprudlet i åpningskampen: – Det er bare helt fantastisk

Tunisia – Norge:

Artikkelen oppdateres!

Norge hadde full kontroll på åpningsnervene og tok en solid 34-24-seier over Tunisia i VM i Danmark fredag kveld.

Til pause hadde Norge sikret seg en komfortabel 18-13-ledelse.



– Dette var veldig bra, synes jeg. Det er ikke et dårlig lag vi spiller mot, men vi får dem til å se dårlige ut. Vi var bevisste på å løpe så mye som mulig, for da slapp vi å spille så mye etablert, sa Eivind Tangen til TV 2 Sporten etter kampslutt.

Magnus Jøndal var toneangivende for Norge og noterte seg for totalt ni mål. Seks av dem kom før hvilen.

– Jøndal scoret på seks av seks i første omgang, og det er helt fantastisk, oppsummerte TV 2-ekspert Bent Svele.

Han oppsummerer kampen slik:

– Dette var en meget solid åpningskamp av Norge. Vi får se Bergerud i mål som gjør en god kamp, og vi får se flotte ting av Jøndal ute på kampen. Dessuten ble det mye spilletid til Gøran Johannessen og Christian O'Sullivan, som får spilletid etter å ha vært ute med skade. Det ble en perfekt åpningskamp for Norge. Og det er fint å se at Sander Sagosen ikke trenger å være verdens beste. De andre bidrar såpass mye at vi vinner komfortabelt mot laget som kanskje er det tredje beste i puljen vår, konstaterer Bent Svele.

​Reiste seg etter treig start

Norge kom seg litt treigt ut av startblokkene mot Tunisia og hadde en knepen 4-3-ledelse etter drøye seks minutters spill.

Magnus Jøndal økte til 5-3-ledelse, men Tunisia viste styrke og utlignet til 5-5 ved Mohamed Soussi etter ni minutters spill.

Etter 12 minutters spill var stillingen 6-6.

Bare noen minutter senere var Norge igjen i føringen da Sander Sagosen økte ledelsen til 8-6 etter et straffekast. Bjarte Myrhol økte til 9-6-ledelse og Norge stakk i fra.

– Fantastisk av Jøndal

20 minutter ut i kampen hadde Norge sikret seg en oppskriftsmessig 12-7-ledelse etter at Kristian Bjørnsen satte inn Norges 12. scoring for dagen.

Fire minutter senere satte Magnus Jøndal inn sin fjerde, femte og sjette for dagen da han satte inn 14-10, 15-11 og 16-11-ledelse for Norge.

Norge kunne dermed gå til pause med en solid 18-13-ledelse. Sander Sagosen fikk æren av å score Norges siste i første omgang.