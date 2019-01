Utspillet til Per-Willy Amundsen om å kutte i barnetrygden for at innvandrere skal få færre barn, møter motbør fra flere hold.

Fredag har flere politikere gått hardt ut mot forslaget.

Blant annet kalte Venstres nestleder, Abid Raja, det for «et gufs fra fortiden».

– Dette skal overhode ikke komme inn i noen politisk plattform Venstre kommer til å støtte. Aldri, sier han til TV 2.

– Ikke Frps politikk

Nå sier også innvandringspolitisk talsmann i hans eget parti, Jon Helgheim, at dette er uaktuelt.

– Det er en viktig debatt, men Per Willys forslag er ikke Frps politikk, sier han.

– Vi må sørge for en bedre familieplanlegging hos innvandrerfamilier, men vi skal ikke ha en politikk som skiller på hvor folk kommer fra, legger han til.

Helgheim er nestleder i partiets innvandringsutvalg som akkurat nå meisler ut ny politikk på feltet. I utvalget sitter også Per-Willy Amundsen.

Vil begrense barnetrygden

Det var i et intervju med TV 2 torsdag Amundsen tok til orde for å begrense eller stanse barnetrygden for barnerike familier for å vedlikeholde den etnisk norske befolkningen.

– Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi bør gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sa Amundsen.

Amundsen sa også Frp aller helst skulle ha sett at kontantytelser blir knyttet til norsk statsborgerskap, slik at man kunne kuttet barnetrygden helt etter barn tre, bare for innvandrere.

– Kan være lovstridig

Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), sier til TV 2 at hun reagerer kraftig på utsagnet til Amundsen.

– Dette er et alvorlig og ganske stygt angrep mot barn i Norge, sier hun og legger til:

– Dette er et angrep direkte mot barn. Det er til og med et arbeid spesielt mot barn med minoritetsbakgrunn, og jeg vil jo tro at forslaget i seg selv er lovstridig.

​