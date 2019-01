Politiet rykket ved 20-tiden fredag kveld ut til Brugata i Oslo sentrum, etter melding om en mann som gikk rundt med en øks i hånden.

Da politiet kom til stedet fant de to personer med kuttskader i hodet. Skadeomfanget er ennå uvisst.

Én av de skadede personene er i følge politiet mannen med øksen.

Operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt sier at de var på stedet bare sekunder etter de fikk meldingen.

– Vi møtte da på mannen med øksa, han hadde en del kuttskader i hodet, sier Pedersen til TV 2.

Ikke lenge etter fikk politiet kontakt med en annen person, som også hadde kuttskader i hodet.

– Begge to er på beina, men blør relativt kraftig. Ambulansepersonell er på stedet og tar seg av de to, sier Pedersen.

Da det skal være vanskelig å snakke med de to skadde mennene, vet ikke politiet noe om de to personenes identitet, relasjon eller årsaken til økseangrepet. Men det fremstår som om de to personene har vært i slagsmål.

– Vi vet ennå ikke hva som har skjedd. I tillegg til å snakke med de to involverte, søker vi etter vitner til hendelsen, sier Pedersen.

Politiet opplyser ved 20.30-tiden at ingen av de to fremstår som alvorlig skadet.



