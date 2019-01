Den kinesiske elbilprodusenten Byton er på plass på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas. Her viser de blant annet fram sin første produksjonsmodell: M-Byte. Den er ventet på markedet i Kina allerede mot slutten av året – og skal til Europa og Norge i 2020.

Vi får snakke med produktsjef Martin Schlierf på messen i Las Vegas, og han forsikrer oss om at norske kunder skal prioriteres høyt, når det kommer til leveringer.

- Vi har absolutt fått med oss den store interessen for elbiler i Norge. I forbindelse med at vi tok med oss M-Byte til Oslo og Stavanger, merket vi voldsom pågang, forteller Schlierf.

Stor interesse

Han kan ikke gå inn på konkrete tall angående hvor mange som står på interesse-listen. Men det finnes en norsk Facebook-gruppe for noen av de som er opptatt av Byton, og her er det over 2.000 medlemmer.

M-Byte blir en stor SUV med plass til fem personer. Den kan leveres med to forskjellige batteripakker – og med firehjulsdrift.

Standen til Byton ble svært godt besøkt på elektronikkmessen CES i Las Vegas.

Rekkevidden er forespeilet å ligge på minst 400 kilometer. Prisene ligger an til å starte på rundt 400.000 kroner. Det gjør den betydelig billigere enn Tesla Model X.

Når det gjelder ytelser, vil ikke Bytons representanter gå i detaljer på standen i Las Vegas. De understreker bare at den skal bli sprek – og klare 0-100 km/t rundt 4-5 sekunder. Det vil holde i massevis for de fleste.

300.000 biler i året

Men selv om planen er at produksjonsmodellen skal være helt ferdig rundt sommeren, er det ingen dans på roser, med tanke på å holde skjema.

Det er mange brikker som skal på plass i løpet av de neste månedene. Den viktigste er likevel utvilsomt fabrikken i Kina.

– Vi er godt i gang. Den skal stå klar i mai. Planen er å få den raskt i gang – med en produksjon på rundt 300.000 biler i året.

– Det er en viss annen bilprodusent som også hadde et lignende hårete mål. De fikk det tøft …

– Ja, det ville være naivt å ikke innse at det er tøffe mål. Men vi har heldigvis flere med lang fartstid i bilindustrien som hjelper oss. Dessuten har vi forsøkt å ikke stresse leveringene for mye. Men heller klare det vi sier vi skal klare.

Neste modell ut er en sedan. K-Byte var også med på standen til Byton.

Leter etter partnere

Tanken er et utypisk forhandlernettverk. Det blir ingen vanlige forhandlere, i stedet blir det såkalte outlets.

– Men hva tenker dere rundt oppfølging, som service og reparasjoner?

– Vi må ha dette også, selvsagt. Akkurat nå jobbes det med ulike partnere. Tanken er at vi kan ha noen verksted som tar de ”enkle” oppgavene, og et større som tar seg av tyngre oppgaver.

På spørsmål om hva de tenker om garanti, understreker han at man vil følge bransjestandarden.

– Det blir ikke noe dårligere, i alle fall. Men det kan hende at vi gjør noe lignende det som Kia har gjort, med sju år. Vi får se, smiler han.

Hengerfeste

– I Norge lurer mange på hvordan det bli med hengerfeste…

– Ja, det skjønner jeg. Jeg kan ikke si så veldig mye om detaljer. Men vi har et ønske om å ha hengerfeste. Enn så lenge ligger det an til å bli av typen som ikke kan trekke henger, med i alle fall holde sykkelstativ. Vi skjønner at kundene gjerne vil ha mer enn det, også. Derfor prøver vi å finne løsninger.

Akkurat nå er det imidlertid et annet viktig område som har størst fokus. Byton holder nemlig på med interne krasjtester av bilen. Målet er fem stjerner når den skal i ilden hos Euro NCAP.

– Vi følger industristandardene og de samme testprosedyrene som de andre. Foreløpig virker det som vi ligger godt an her.

Mindre Kina-skepsis

– Men hva sier dere til de som er skeptiske fordi dere er et kinesisk selskap?

– Akkurat det har vi faktisk merket mindre til enn man kanskje skulle tro. Skepsisen til kinesiske produsenter har endret seg mye de siste par årene. Noen er selvsagt litt usikre siden vi er et helt nytt selskap. Mottakelsen vi har opplevd har vært svært god. Det størst problemet er å forklare folk at de ikke kan få bilen med en gang.

I Norge må vi vente til fjerde kvartal 2020, før det er vår tur. Innen den tid vil kunder i Kina hatt anledning til bruke bilen i nesten ett år. Basert på de tidligere modellene til Tesla, kan det kanskje være en fordel å ikke være aller først ute, også …

M-Byte er en fullvoksen SUV – som kan leveres med firehjulsdrift.

I klippet under kan du se hvordan skjermen fungerer: