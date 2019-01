På elektronikkmessen i Las Vegas (CES) i år blir det vist fram en rekke spennende nyheter, også for bilbransjen.

Et område der det er stort fokus fra flere, er innvendige speil som i praksis er LCD-skjermer som viser bilder hentet fra ulike kameraer plassert rundt om på bilen.

Gentex Industries er en av flere aktører som viste fram slike nyheter på CES. Og etter en demonstrasjon, må vi si at det er lett å la seg fascinere.

Audi er tidlig ute med kamera i stedet for speil

Tre kameraer

Konseptet er altså at et bakovervendt kamera festet på taket, slik at man skal unngå skitt som kan ødelegge for visningen. I tillegg kan det plasseres kameraer på utvendige speil. Disse sørger for å overvåke blindsonene.

Skjermen i speilet viser i utgangspunktet bilder fra kameraet på taket. Men så snart det dukker opp noen i blindsonene, vises disse på henholdsvis venstre eller høyre side av skjermen.

Slik kan speilet i bilen din også snart se ut. Kamera på siden, gir oversikt over dødvinkelen.

Navigasjon og telefon

Men det krystallklare bildet viser ikke bare biler. Her kan du også få navigasjonsvisning med piler. Innkommende samtaler kan også vises her.

Tanken er at man titter så ofte opp i det innvendige speilet uansett, at det kan være et smart sted å formidle nyttig informasjon til sjåføren.

På grunn av lovverket, er det fortsatt slik at speilet også må kunne fungere som et vanlig speil. Du kan derfor velge visningen som du er mest komfortabel med: Bilder fra kamera eller vanlig speil.

Kommer til Europa

Gentex er trolig de som har kommet lengst med denne teknologien. De har samarbeid med flere amerikanske bilprodusenter.

Gentex' representanter på messen forteller dessuten til Broom at de også har begynt å få med kunder i Europa.

Bilen vi sitter i for å få systemet demonstrert, er en Volvo XC90.

Enn så lenge er det proff-markedet som er kundene. Det er ikke lagt opp til salg på privatmarkedet for ettermontering. Men etter hvert skal dette også komme på plass.

