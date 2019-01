​Se TV 2 Sportens reportasje fra da komikeren fikk sin søte hevn øverst!

Norges fotballforbund (NFF) ga Viking en bot på 5000 kroner etter at fansen stormet banen for å feire opprykket til Eliteserien etter 3-1-seieren mot Kongsvinger i fjor.

Både supportere og eksperter reagerte kraftig på at NFF straffet Viking for fansens feiring, deriblant den kjente Stavanger-komikeren Rune Bjerga.

Han lovet derfor Viking å betale dersom klubben ble bøtelagt for banestormingen.

Men Viking så snitt til å lure Bjerga trill rundt da nyheten om boten kom.

VEKSLET: Komiker Rune Bjerga gikk til banken og skaffet seg 5000 kronestykker. FOTO: TV 2.

– Da vi fikk boten husket vi at Bjerga hadde lovet å betale. Han sa det friskt og freidig. Vi ringte da vi visste summen, og bestemte oss for å kødde med ham, siden han gjør det med oss hele tiden. Vi ringte og sa at boten var på 500.000 kroner, og da ble det stammelyder på den andre siden av telefonen. Og så ble han veldig glad da han omsider hørte at boten bare var på 5000 kroner, smilte Vikings salgssjef Børge Moi Nilsen til TV 2 Sporten.

Komikeren bestemte seg imidlertid for å ta en søt hevn etter å ha blitt lurt opp i stry av Viking-ledelsen.

Med TV 2 Sporten på slep bestemte han seg for å veksle 5000 kroner i kronestykker, og betale boten med 5000 kronestykker, overlevert i en blytung koffert.

Det var verken Kjartan Salvesen eller Børge Moi Nilsen særlig forberedt på.

Salvesen ble satt helt ut da han fikk overlevert kofferten.

– Hva er det nå som skjer? Hva i helsikken skal vi med dette? Hvor går vi med dette? Dette går nok rett inn i vinlotteriet... eller, eh, boten, utbrøt markedssjef Kjartan Salvesen da Bjerga kom valsende på kofferten.

– Dere køddet med meg, da kødder jeg med deg, gliste Bjerga tilbake.

