Det melder Sarpsborg 08 på sine hjemmesider fredag kveld.

Sarpsborg 08 gikk med på å selge angriperen etter at dansken selv ytret ønske om å forlate klubben.

– Etter et sterkt ønske om å flytte hjem til Danmark og med kun ett år igjen av kontrakten i Sarpsborg 08, ble det vanskelig for oss å holde Patrick igjen. Han har vært viktig for oss. Det er en spiller vi har blitt veldig glad i, men vi må også respektere spillerens ønske i denne saken, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Sarpsborg bekrefter at klubben har mottatt en overgangssum for angrepsspilleren, men vil ikke opplyse hvor mye AGF punger ut.

Mortensen har de siste sesongene har spilt en viktig rolle for klubben.

​– Vi har vært forberedt på at dette kunne skje, så ærlig skal vi være. Det har ligget litt i kortene, sier Berntsen.

Har lagt inn bud på Brann-spiss

Nå jakter Sarpsborg 08 en erstatter for Mortensen.

Ifølge BT har Sarpsborg 08 allerede lagt inn et bud på rundt tre millioner kroner for Branns Steffen Lie Skålevik (25).

– Markedet er sondert. Vi har god oversikt over hva som beveger seg der ute. Nå intensiverer vi jobben med å lande et par nysigneringer og forsterke oss, sier sportssjefen.

Patrick Mortsensen scoret sju mål på 14 kamper i Europaligaen forrige sesong. Han scoret 12 mål i Eliteserien både i 2017 og 2018. 29-åringen har totalt scoret 47 mål og 11 målgivende pasninger på sine 121 kamper i blått og hvitt, ifølge Sarpsborg.

Vender tilbake til Island

Samtidig forlater midtstopperen Orri Sigurdur Omarsson (22) klubben. Han returnerer han til klubben han ble kjøpt fra, islandske Valur.

– Vi har solgt ham tilbake til Valur. Selv om matchen mellom Orri og oss ikke ble helt som vi hadde forespeilet oss og håpet på, skal han ha all mulig skryt. Orri har stått på i treningsarbeidet og vært en bauta på rekruttlaget. Der står han i det og gjør jobben kamp etter kamp. Det er en imponerende innstilling, skryter sportssjef Thomas Berntsen til klubbens hjemmeside.