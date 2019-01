– Folk gambler med livet for én krone

Vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner var kilde til nærmere 2000 branner og branntilløp i løpet av de ni første månedene i fjor, og mange av disse tok fyr om natta.

Mange tror det er penger å spare ved å la elektroniske artikler kjøre nattestid, da strømforbruket er på det laveste.

Men i følge forsikringsselskapene er dette en farlig myte.

– Vi frykter flere alvorlige branner på grunn av myten om at man sparer mye penger ved å kjøre elektriske artikler om natta, sier brannekspert Rune S. Nielsen i Gjensidige.

Overrasket

Nielsen er tidligere politimann og åstedsgransker hos Kripos. I dag jobber han som teknisk utreder for forsikringsselskapet Gjensidige.

Opp gjennom årenes løp har han gransket mange elektriske artikler som har forårsaket store skader i folks hjem. I noen tilfeller også dødsfall.

– De verste tilfellene, som jeg aldri kommer til å glemme, er de hvor personen i boligen var sekunder fra å redde seg ut. Vi som jobber med brann vet hvor raskt branner i elektriske artikler utvikler seg. Dersom man sover når brannen starter, kan man miste den lille marginen som gjør om man kommer seg helskinnet ut, sier Nielsen.

Nielsen sier at brannfaren på natta naturligvis er ikke større, men at reaksjonstiden for å redde seg selv er betydelig lengre.

En småbarnsfamilie i Trøndelag fikk nylig erfare hvor farlig det kan være å kjøre oppvaskmaskinen på natta. Like etter at de hadde lagt seg, kjente faren i huset en spesiell røyklukt.

Da han sprang inn på kjøkkenet så han til sin store forskrekkelse at oppvaskmaskinen sto i full fyr.

Han og familien var heldige og priser seg lykkelige for at de slapp unna med skrekken. De har lært seg en lekse og kommer aldri igjen til å gå å legge seg før oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel er ferdig og avslått for kvelden.

Én krone spart

I og med at mange tror at det er mye penger å spare på å kjøre vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin på natta, måtte Nielsen gjøre en beregning for å sjekke. Og summen man sparer overrasket han.

Han fant ut at det kun er rundt én krone å spare for hver vask, ved å kjøre vaskemaskinen om natta.

– Dette viser at det absolutt ikke er noen grunn til å la husholdningsapparatene kjøres mens man sover. Er det verdt å gamble med sikkerheten og livet for så lite strømsparing? spør Nielsen.

Han har et godt råd til de som vil spare strømutgifter:

– Det er gjort mange beregninger på hva som virkelig drar penger i hjemmet, og det dreier seg stort sett om oppvarming. Så skal du spare strøm så senk temperaturen i boligen med en grad eller to, det skal jo i tillegg være sunt.