Statsansatte selger eiendeler for å klare å betale regninger

Lufte hunder og passe barn

Tidligere denne uken publiserte Kystvakten et dokument med flere tips for at ulønnede og permitterte ansatte skal komme seg gjennom den vanskelige økonomiske situasjonen.

– Selv om det kanskje er ubehagelig å håndtere de harde fakta, er det best å unngå å stikke hodet i sanden, heter det i dokumentet.

Blant annet anbefaler de å holde garasjesalg og å selge ting på nett. I tillegg oppfordrer de folk til å lufte andres hunder eller å passe barn mot betaling.

Dokumentet ble fjernet etter at Washington Post kontaktet Kystvakten om det onsdag.

Cheryl Monroe og Bertrice Sanders er begge statsansatte. Torsdag demonstrerte de mot stengingen av statsapparatet i Detroit. Foto: AP Photo/Paul Sancya

Kan holde stengt lenge

President Donald Trump nekter å skrive under på et budsjettforslag som ikke bevilger penger til å bygge en grensemur mot Mexico, noe demokratene sier blankt nei til.

Trump krever 5 milliarder amerikanske dollar for å bygge muren.

Torsdag besøkte Donald Trump grensebyen McAllen i Texas i arbeidet med å få midler til å bygge en grensemur mot Mexico. Foto: Jim Watson/AFP

Fredag forrige uke møtte flere demokratiske toppolitikere presidenten i Det hvite hus. Da ga han beskjed om at stengingen av offentlige etater kan vare i svært lang tid dersom han ikke får det som han vil, meldte Washington Post.

– Vi sa til presidenten at vi trenger å åpne statsapparatet. Han stod i mot. Han sa faktisk at han til holde det stengt i svært lang tid, i måneder eller år, sa Charles E. Schumer til avisen etter møtet.

Torsdag besøkte presidenten grensebyen McAllen i Texas for å argumentere videre for muren. Før han dro ga han klar beskjed til journalistene utenfor Det hvite hus, om at han ikke kommer til å gi seg.

– Vi kommer enten til å vinne gjennom et kompromiss, for jeg anser et kompromiss som en seier for alle, eller så vil jeg erklære nasjonal krisesituasjon, sa han.