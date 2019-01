Jayme Closs (13) var sporløst borte da hennes foreldre ble funnet skutt og drept i sitt eget hjem for nesten tre måneder siden.

Det har vært søkt med store styrker, og mange har fryktet for livet til jenta. Gleden er derfor enorm over nyheten om at hun har kommet til rette.

– Vi fikk en telefon til 911 fra en dame som gikk tur med hunden sin klokken 16.30 i går. Hun sa hun hadde funnet Jayme Closs. Hun tok henne til en nabo, hvor hun ble tatt vare på til politiet kom, sier politiet på en pressekonferanse.

Jayme klarte å beskrive kjøretøyet gjerningsmannen kjørte, og han ble pågrepet kort tid etter.

– Mannen er nå identifisert som Jake Patterson (21). Han er siktet for drap på foreldrene til Jayme, og kidnappingen av Jamye, sier politiet.

– Det var Jayme selv som gjorde det mulig å finne gjerningspersonen.

Jayme virket tynn og kald da hun ble funnet.

– Hun var stille, men hun snakket litt. Hun sa ikke så mange detaljer, og hun visste ikke hvilken by hun var i, sier Kristen Kasinskas som var naboen som tok imot jenta.

– Hun ga litt informasjon om personen som holdt henne fanget. Hun beskrev at hun hadde vært låst inne og gjemt, og hun beskrev bilen hans, sier hun.

Saken oppdateres.

.