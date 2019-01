Vrien motstand for Carlsen i første parti

I alt er det 14 spillere i toppgruppen i Wijk aan Zee, og alle disse skal møte hverandre gjennom den drøye to uker lange turneringen. Et spenningsmoment er hvor mange avgjorte partier man vil få. Det har vært en lei trend i de siste superturneringene at man får for mange uavgjorte partier (remis). VM-matchen mellom Carlsen og Caruana var heller ikke oppløftende i så måte.

Årets turnering samler imidlertid et spennende knippe av spillere, med en miks av unge, spennende talenter på full fart oppover, kreative angrepsspillere, og rutinerte stjerner.

Det er med andre ord duket for sjakkfest i Nederland, og du kan få med deg all spenningen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo fra kl. 13.00 i morgen, lørdag. Programleder Fin Gnatt har med seg Jon Ludvig Hammer, Simen Agdestein og Ellen Carlsen som eksperter i studio. Fra og med mandag vil også Hans Olav Lahlum innta fast plass i panelet.

