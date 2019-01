Flere landsstyrer er bedt om å møte i Oslo-området mandag ved 12-tiden for interne møter, det efarer TV 2.

Det ser dermed ut til at en regjeringsplattform trolig vil presenteres mandag.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti begynte regjeringsforhandlingene 2. januar.

Det var på forhånd ventet tøffe forhandlinger mellom de fire partiene. Områder som abortloven, rusreformen, innvandring og asyl og klima og bilpolitikk var områder som kunne by på utfordringer.

– Jeg vet at dette er forhandlinger som blir krevende. Samtidig mener jeg vi har hatt samtaler på forhånd som gjør at det er muligheter for å finne felles løsninger. Men jeg vet også at vi skal bruke tid på å finne frem til de gode løsningene helt til slutt, sa statsminister Erna Solberg da hun ønsket velkommen til regjeringsforhandlingene.

Saken oppdateres.