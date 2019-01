– Vi fikk noen meldinger fra flere personer som hadde hørt smell, og mange hadde sett noen som så ut å stå og peke med en pistol, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2.

Politiet rykket raskt ut til stedet og fant to personer som skjøt mot et tre.

– De to ble pågrepet uten dramatikk. Det viste seg at de hadde brukt startpistoler, men vi vurderer det slik at dette var egnet til å skremme folk, sier Pedsersen.

De to startpistolene er beslaglagt.

De to mennene som er i slutten av 20-årene sitter i arrest i påvente av å bli avhørt.