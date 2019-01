Se Brighton - Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 15.30

Mohamed Salah ble denne uka kåret til årets spiller i Afrika for andre året på rad. Og som i fjor ble Sadio Mané henvist til andreplassen. Men senegaleseren depper ikke av den grunn.

– Dessverre så vant jeg ikke, men det går fint. Jeg skal jobbe hardere så kanskje jeg vinner neste år, sier en lattermild Sadio Mané til Premier Leagues egen TV-kanal.

Mané i 100

​Og 26-åringen har likevel grunn til å feire. Mot Brighton kan angriperen få sin kamp nummer 100 for Liverpool. Afrikaneren kom fra Southampton til Liverpool i juni 2016. Så langt denne sesongen har Mané scoret åtte i ligaen for de røde fra Merseyside.

– Jeg nyter å være her hver eneste dag. Jeg gleder meg til å spille min hundrede kamp. Det betyr mye for meg. Jeg vil takke alle. Klubben, fansen og treneren, for tilliten han har til meg.



Og Mané har et spesielt forhold til manager Jürgen Klopp.

– Han overlater meg aldri til meg selv. Hvis han ser at jeg sliter, sier han at jeg må høre etter. Jeg svarer at jeg er her for å lytte. Han prater alltid så mye. Nei da. Beklager det, trener. Han er en flott person. Jeg liker ham. Han er helt topp.

Vil vinne alt

​Liverpool topper Premier League og har fire poeng ned til Manchester City. Mané har skyhøye ambisjoner for sesongen, og sin egen karriere.

– Målet mitt er å gjøre alt jeg kan for å vinne ligaen. Jeg vil score flere mål og levere flere målgivende til mine lagkamerater. Jeg ønsker også å vinne Champions League. Jeg vil vinne alt. Jeg vil bli en legende. Ikke bare i Liverpool, men i Premier Leagues historie.

Se reportasje i videovinduet øverst