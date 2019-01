Artikkelen oppdateres!

Alexandr Loginov noterte seg for to feilfrie skytinger, holdt høy fart i sporet, og kapret seieren på ti kilometer sprint i Oberhof. Det var russerens første seier i verdenscupen. Han tok seieren foran Johannes Thingnes Bø ble nummer to, og Sveriges Sebastian Samuelsson nummer tre.

Loginov har tidligere vært utestengt for brudd på dopingreglementet i to år, men er nå tilbake i skiskyttersirkuset for fullt.

– Det er nok noen som reagerer, samtidig har han sonet straffen sin og man må respektere at han er tilbake, sier TV 2 Sportens skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen til TV 2 Sporten.

– Er det mange som reagerer på dette i miljøet?

– Ja, det kan man nok si. Det er mange som ikke liker det, svarer Bjørndalen.

Johannes Thingnes Bø åpnet forrykende. Han traff fem av fem på første skyting, men bommet én på stående. Det gikk samtidig litt for tregt i sporet, og Norges håp ble nummer to og endte 25,2 sekunder bak vinneren fra Russland.

Martin Fourcade endte 47,2 sekunder bak vinneren etter én bom totalt. Dermed endte franskmannen på sjuendeplass.

Det var første gang denne sesongen at verken Fourcade eller Thingnes Bø stod øverst på pallen i verdenscupen.

Tarjei Bø skjøt feilfritt på liggende, men også han bommet på en blink på stående. Storebror Bø endte over minuttet bak Loginov. Bø ble til slutt nummer åtte.

– Jeg er fornøyd. Det var en god start på året, men det er alltid noe å forbedre. Men hør på stemningen og livet. Det er nydelig å konkurrere og være med i toppen når det er så god stemning, sier Tarjei Bø til TV 2 Sporten.

Han registrerer at Loginov gikk til topps etter at russeren tidligere var utestengt for doping.

– Vi prøver å forholde oss til regelverket. Vi legger merke til når folk blir tatt for doping, men etter to års utestengelse er han nå tilbake og vi forventer at han er ren og konkurrerer på lik linje med oss, sier Tarjei Bø.

