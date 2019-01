Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg vurderer å kjøpe Volvo XC90 som er bruktimportert. Den har gått ca. 80.000 km. Er det noe fare å kjøpe en slik bil? Mvh Jon.

Benny svarer:

Hei Jon – morsomt med planer om ny bil!

Når du spør om det er noen fare ved å kjøpe en slik bil, så er egentlig svaret både ja og nei.

Det mange av oss tenker på når vi hører ordet bruktimport, er frittstående, små-sleske bruktbilhandlere, som var ute etter å gjøre kjappe penger på litt eldre Mercedes og BMW. Da var det absolutt grunn til å passe på...

Det er det for så vidt fortsatt også. En del bruktimporterte biler har dårligere garantivilkår enn det norsksolgte har. Det forekommer fortsatt avvik i utstyr og spesifikasjoner på en del biltyper. Så igjen – sjekk nøye!

Ikke minst vet vi at det fortsatt jukses med kilometerstanden og at det, dessverre, er mye vanligere enn vi tror. Så – ja, det er all grunn til å være ekstra påpasselig med å sjekke disse bilene nøye.

Men bruktimport er ikke nødvendigvis hva det en gang var. De siste årene har det blitt langt vanligere at forhandlere og importører selv bruktimporterer biler. Da kanskje nesten nye biler, direkte fra fabrikk, eller store merkeforhandlere av samme merke. Det er langt tryggere, ofte får man da "norsk" garanti og mye tryggere eller garantert historikk. Da mener jeg at så godt som like trygt som å kjøpe en norsksolgt bil.

Men som forbruker må du fortsatt sjekke litt, spørre og grave og be om dokumentasjon. Det gjelder ved alle bruktbilkjøp.

Du sier ikke noe om hvor gammel bilen du funderer på er, ei heller hvem som selger den. Men den har jo gått et stykke, så den er kanskje noen år gammel?

Jeg synes dermed at det er lov til å utvise litt sunn skepsis og at det er en bil som du bør grave litt ekstra i historikken på. Eventuelt NAF-test, gjennomgang eller tilstandsrapport fra et verksted. Sjekk også litt rundt dette med garanti, enten det er fabrikkgaranti, bruktbilgaranti, eller ingen garanti i det hele tatt. Det siste hadde gjort meg skeptisk.

Men er bilen hel, pen velholdt med god historikk og i god teknisk stand, kan en bruktimportert bil absolutt være et godt kjøp.

Ønsker deg lykke til med bilkjøpet!​

