– Har du noen formening om hva konsekvensen burde bli etter at Russland ikke overholdt 31. desember-fristen?

– Jeg mener Verdens antidopingbyrå (WADA) er nødt til å stå på det de har sagt. Jeg skal ikke bestemme konsekvensene for noen ting, men slik jeg vokste opp, så var det slik at du fikk en beskjed om hva som var konsekvensen hvis ikke ting ble overholdt. Så ting må overholdes. Hvis ikke kan du alltid «pushe» grensene og egentlig drite i det. Går de tilbake på premissene sine enda en gang, så ler hele verden av WADA. Dessverre. Og det er utrolig kjedelig.

Olaf Tufte legger ikke skjul på hva han mener om den nær evigvarende sagaen om Russlands dopingsynder - en saga som fort kan ende med enda en utestengelse av Russland når WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC) møtes førstkommende mandag og tirsdag.

– Man er redd for at man skal få døra i bakhodet

I debatten om hva WADA bør og ikke bør gjøre har enkteltutøvere fra flere land deltatt høylytt i åpne fora og sosiale medier, men få eller ingen av de er fra Norge.

Det har fått en rekke eksperter, forståsegpåere og journalister til å etterlyse norske bidrag, men Tufte mener ansvaret ligger en helt annen plass.

– Det er ikke utøvernes ansvar å si noe om andre lands dopingpolitikk eller hvordan de agerer. Jeg skjønner at utøvere har mange meninger, og det skal man alltid få lov til å ha, men vi har jo ledere. Og det er en grunn til at vi har ledere. Det er de som skal ta den kampen. Som utøver kan man legge press på sine utøvere slik at de kjører litt hardere på. Og så kan man stille spørsmål til WADA, som skal være idrettens organ, som skal sørge for at vi kan konkurrere på ærlig måte. Og det er nok der mange utøvere kvier seg for å si noe. Man er redd for at man på en måte skal få døra i bakhodet, sier han, og fortsetter:

– Jeg er ikke så redd for det i denne sammenhengen. Jeg mener WADA nå må vise at de er det organet de skal være. Per nå er de ikke det. De må «step up», sette ned foten og stille helt klare krav. Og så må de forholde seg til det de sier skal skje. Det er jo det som er svakheten de har vist i denne sammenhengen. De har gitt noen klare retningslinjer og sagt at «dersom dere ikke gjør dette, så skjer dette». Og når de i Russland ikke har klart å overholde dette, har de firt på kravene. Og da begynner jo alle å lure på hva som foregår. Er det de rette menneskene som styrer dette? Er det politikk? Er det så ille at det er korrupsjon innad? Hva er grunnen? Jeg har ikke svaret. Men om WADA skal være organet som skal ivareta rettssikkerheten vår, så er de nødt til å «step up», få henda opp av lomma, begynne å gjøre noe, og klare å stå for det de sier og handle deretter.