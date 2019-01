Etter i underkant av én måned har Ole Gunnar Solskjær levert på alle parametre som midlertidig manager for Manchester United.

– En veldig god kandidat

Fem seire av fem mulige, leken angrepsfotball og en positiv stemning i og rundt klubben var akkurat det man ønsket seg på Old Trafford etter sparkingen av José Mourinho.

Søndag står Solskjær overfor sin hittil tøffeste test som de røde djevlenes manager. Tottenham er motstander på Wembley, og en seier der kan være starten på veien mot til det forjettede land for 45-årige nordmannen nok en gang, mener TV 2s Premier League-kommenator Øyvind Alsaker.

– Det er en tretrinnsrakett som kan sende Solskjær inn i drømmejobben. Første del av utskytningen har vært perfekt - historisk bra. Det neste trinnet er å slå de andre topplagene og melde seg på i topp fire-kampen. Der kommer Tottenham-kampen og møtet med Pochettino inn som symbolsk viktig. Det tredje nivået er å vinne noe dette halvåret han er i jobben, eller å gjøre det veldig bra i Champions League. Gjør han disse tingene, står han som en veldig kandidat til sommeren, sier Alsaker.

Pochettino: – Kan ikke være fokusert på rykter

Skjebnens ironi vil ha det til at det er nettopp Mauricio Pochettino - manageren mange mener er førstevalget til å ta over United-jobben på permanent basis - som står ved motstanderens benk på Wembley søndag ettermiddag.

Solskjær uttalte fredag at han synes det er naturlig at navnet til den ettertraktede argentineren kobles til United-jobben. Selv har Spurs-manageren ved flere anledninger parert spørsmål om en eventuell overgang til rødtrøyene - også da han fredag fikk spørsmål om spekulasjonene.

– Når du er manager eller trener, kan du ikke være fokusert på rykter. Vi må gjøre jobben vår på best mulig måte. Manchester United kommer hit på søndag for å prøve å vinne. For ham er det en stor motivasjon å trene Manchester United – på samme måte som det er stort for meg å trene Tottenham, sa Pochettino ifølge BBC.

Fornøyd Solskjær - fornøyde spillere

Solskjær har ikke lagt skjul på at han ønsker seg United-jobben på permanent basis etter vikariatet går ut etter sesongen. Rapporter fra avisene i England melder også om fornøyde spillere som ønsker seg United-legenden med videre. Men kandidatene er mange og veien lang frem til en eventuell avgjørelse skal tas.

– Solskjær vil styrke mulighetene betraktelig til å få jobben permanent om han skulle gå seirende ut av duellen med Pochettino på Wembley. Dette er kanskje verdens mest ettertraktede manager i øyeblikket. En manager som åpenbart er førstevalget til å ta over United på permanent basis. Men om Solskjær i rollen som midlertidig løsning skulle komme opp med taktikk og få guttene til å levere en kamp som gjør at Pochettino går tapende ut av den duellen, så er det klart at for dem som bestemmer og har den vanskelige jobben med å finne den nye manageren på Old Trafford får enda mer å tenke på, sier Alsaker.