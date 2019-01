– Det er jo veldig behagelig da, du sitter i sofaen eller på trikken og bare trykker i vei. Så det er jo veldig tilgjengelig, og derfor tror jeg flere og flere velger å handle på nett, sier revisor Lene Drange.

Hun er programleder i Luksusfellen og driver snapkontoen snaponomi. Hver dag møter hun folk som har handlet litt for mye. Og hun er bekymret for at stadig flere nordmenns etter seg i forbrukergjeld.

– Det er skummelt å bruke penger du ikke har. Da kan man fort sette seg i gjeld, og i tillegg når man blir fristet og det er så lett tilgjengelig så tror jeg at man kjøper mer enn man ellers ville gjort, sier hun.

Innfører gjeldsregister

Myndighetene er bekymret for nordmenns økende forbruksgjeld, og i desember varslet finansminister Siv Jensen at det vil bli innført et gjeldsregister i Norge.

Men med en stadig økende netthandel er shopping på kreditt mer tilgjengelig enn noen gang. Selskapet Klarna tilbyr utsatt betaling via faktura i 4500 norske nettbutikker. De vokste med 40 prosent i Norge i fjor, og det er mange som ønsker å utsette betalingen for det de kjøper.

Forbrukerdirektør Elisabeth Lier Haugseth advarer mot at mange ikke engang skjønner at det er kreditt de tar opp.

– Det vi er spesielt opptatt av er at det er på denne måten særlig unge forbrukere møter kredittverdenen for første gang. Og hvis du da ikke vet at du inngår en kredittavtale og at den faktisk har en pris, og du heller ikke får god nok opplysning på hva den prisen er, så er det lett å inngå en avtale om kreditt, men det kan være veldig tungt å betale den ned etterpå, sier Haugseth til TV 2.

Kredittvurderer alle kunder

Klarna er nordens raskest voksende bank og definert som en såkalt enhjørning. Det betyr at det er verdt mer enn en milliard euro og er eid privat. Og mange nordmenn bruker tjenesten som lar deg blant annet gratis utsette betalingen i minst to uker. De holder oversikt over kundene , og gjør kontinuerlige kredittvurderinger av deg dersom du skal handle med tjenesten.

– Hvis du har en faktura fra Klarna som du ikke har gjort opp, så vil det være med å påvirke utfallet om du får lov til å kjøpe på mer kreditt, sier Jens Koldenhof Rygg, senior commercial manager i Klarna Norge.

– Men lever ikke dere av at folk ikke betaler?

– Vi lever ikke av at folk ikke betaler. Vi lever av at folk gjør opp for seg, og at vi har en god kundeopplevelse så folk vil benytte våre tjenester igjen, sier Rygg.

Selskapet har nå også lansert en app der du som kunde har oversikt over alle kjøpene du har gjort med tjenesten, for å gi kundene et totalbilde av hvor mye de skylder. I tillegg kan du betale for fakturaen dine rett i appen.

– Handler du på kreditt, så gjør du det på egen kappe. Vår jobb er å avgjøre om du kan påta deg en gjeld eller ikke, i tillegg til å la deg betale på den måten som passer deg og presenterer tydelige vilkår, sier Rygg.